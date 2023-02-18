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Нэнси Пелоси рассказала, как США поддерживают Украину на фоне агрессии кремля

18 февраля 2023 17:30
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
США остаются преданными борьбе за демократию в Украине, — Пелоси
Президент Украины передает Нэнси Пелоси флаг из Бахмута
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Соединенные Штаты Америки остаются полностью преданными борьбе за демократию в Украине. Сейчас Украина отстаивает глобальное право на мир.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказала бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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Политик заявила, что позиция США по отношению к Украине неизменна — официальный Вашингтон продолжит поддерживать нашу страну даже несмотря на угрозы россии.

"Соединенные Штаты и наши союзники остаются полностью преданными борьбе за демократию в Украине, которая на самом деле является борьбой за демократию во всем мире", — заявила Пелоси.

Бывший спикер Палаты представителей США рассказала, что в настоящее время весь мир в восторге от чрезвычайных людей Украины, которые перед лицом ужасных испытаний, отказываются прекращать борьбу за собственную свободу.

Пелоси подчеркнула, что США и дальше продолжат поддерживать Украину — от предоставления важной военной, экономической и гуманитарной помощи до изоляции россии на мировой арене и введения санкций, чтобы взорвать ее экономику.

Напомним, вице-президент США Камала Гаррис во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности осудила военные преступления россии на территории Украины.

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