"Нет шансов": Песков сделал заявление о "зерновой сделке"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Россия вновь обращается к вопросу об отказе от зернового договора, указывая, что обязательства РФ не были исполнены. У президента РФ Владимира Путина считают, что у сделки нет шансов.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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Что сказал Песков о "зерновом соглашении"

"Трудно предсказывать окончательное решение, но можно утверждать, что этот договор, скорее всего, обречен. Договор подразумевает исполнение обязательств обеими сторонами. Однако обязательства, возложенные на РФ, не были выполнены", — сказал он.

Он также отметил, что Россия якобы "делала несколько уступок" и продлила договор.

"С учетом ситуации, в которой мы находимся, нет оснований для дальнейшего продления этого договора", — подчеркнул он.

Что известно про "зерновое соглашение"

После начала крупномасштабного вторжения в Украину россияне организовали блокаду украинских портов. В свою очередь Турция и ООН заключили соглашения с Украиной и РФ о создании "зернового коридора" в Черном море.

Впоследствии действие этого соглашения было продлено несколько раз. Но каждый раз, когда сроки приближались к окончанию, Россия заявляла, что не намерена продлевать работу "зернового коридора". РФ регулярно стремилась внести в договор исключения из санкций или расширить возможности для российского экспорта, однако безуспешно. Срок действия зернового соглашения истекает через месяц — 17 июля.

Напомним, Российская Федерация фактически тормозит экспорт зерна из Украины, несмотря на действующее зерновое соглашение. Таким образом россияне пытаются добиться возобновления экспорта аммиака через порт Одессы.