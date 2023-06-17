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"Немає шансів": Пєсков зробив заяву про "зернову угоду"

17 червня 2023 23:39
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Немає шансів": Пєсков зробив заяву про "зернову угоду"
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росія знову звертається до питання відмови від зернового договору , вказуючи, що зобов'язання РФ були виконані. У президента РФ Володимира Путіна вважають, що угода не має шансів.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

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"Важко передбачати остаточне рішення, але можна стверджувати, що цей договір, швидше за все, приречений. Договір передбачає виконання зобов'язань обома сторонами. Проте зобов'язання, покладені на РФ, не було виконано", — сказав він.

Він також зазначив, що Росія нібито "робила кілька поступок" та продовжила договір.

"З урахуванням ситуації, в якій ми перебуваємо, немає підстав для подальшого продовження цього договору", наголосив він.

Що відомо про "зернову угоду"

Після початку великомасштабного вторгнення в Україну росіяни організували блокаду українських портів. Своєю чергою Туреччина та ООН уклали угоди з Україною та РФ про створення "зернового коридору" в Чорному морі.

Надалі дію цієї угоди було продовжено кілька разів. Але щоразу, коли терміни наближалися до закінчення, Росія заявляла, що не має наміру продовжувати роботу "зернового коридору". РФ регулярно прагнула внести до договору винятки із санкцій чи розширити можливості для російського експорту, проте безрезультатно. Термін дії зернової угоди спливає за місяць — 17 липня.

Нагадаємо, Російська Федерація фактично гальмує експорт зерна з України попри чинну зернову угоду. Таким чином росіяни намагаються домогтися поновлення експорту аміаку через порт Одеси.

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