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"Нет места в 21 веке": Ирландия выступала за отмену права вето в Совбезе ООН

26 сентября 2023 08:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Нет места в 21 веке": Ирландия выступала за отмену права вето в Совбезе ООН
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Фото: CNN
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Ирландия выступила за отмену права на вето постоянных членов Совета Безопасности ООН. В стране считают это пережитком прошлого.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, передает издание Укринформ.

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"Во время недавнего непостоянного членства Ирландии в Совбезе ООН мы собственными глазами убедились в положительных последствиях, которые может иметь его деятельность. Однако мы также увидели, как его усилия тормозились, мандат взрывался, а важные решения и действия блокировались посредством использования вето. Наше будущее нуждается в ООН с реформированным Советом Безопасности без анахронизма вето. Ему нет места в 21-м веке", — сказал премьер Ирландии.

И добавил, что реформированный Совбез ООН должен отражать демографию и политическое разделение мира по состоянию на сейчас, а не 1940 годы.

"Мы все знаем, что этого можно достичь путем сотрудничества в ООН. Мы уже были свидетелями этому. Мы проживали через это и принимали в этом участие. Это наш институт и система, имеющая настоящую ценность", — подчеркнул политик.

Напомним, Австралия поддержала требование Зеленского лишить Россию вето в Совете Безопасности ООН.

Добавим, во время выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость реформирования организации. В частности, по его словам, реформа нуждается в праве на вето.

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