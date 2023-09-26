"Немає місця у 21 сторіччі": Ірландія виступала за скасування права вето в Радбезі ООН

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Фото: CNN

Ірландія виступила за скасування права на вето остійних членів Ради Безпеки ООН. В країні вважають це пережитком минулого.

Про це заявив прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає видання Укрінформ.

Читайте також:

Ірландія про право на вето

"Під час нещодавнього непостійного членства Ірландії у Радбезі ООН, ми на власні очі пересвідчилися у позитивних наслідках, які може мати його діяльність. Однак, ми також побачили, як його зусилля гальмувалися, мандат підривався, а важливі рішення та дії блокувалися за допомогою використання вето. Наше майбутнє потребує ООН із реформованою Радою Безпеки без анахронізму вето. Йому немає місця у 21-му сторіччі", — сказав прем'єр Ірландії.

І додав, що реформований Радбез ООН повинен відображати демографію та політичний поділ світу станом на зараз, а не 1940 роки.

"Ми усі знаємо, що цього можна досягти шляхом співпраці у ООН. Ми вже були свідками цьому. Ми проживали крізь це й брали у цьому участь. Це — наш інститут й система, що має справжню цінність", — наголосив політик.

Нагадаємо, Австралія підтримала вимогу Зеленського позбавити Росію вето в Раді Безпеки ООН.

Додамо, під час виступу на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності реформування організації. Зокрема, за його словами, реформи потребує право на вето.