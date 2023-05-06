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Не удалось согласовать разрешения для новых судов зернового коридора, — ООН

6 мая 2023 02:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Не удалось согласовать разрешения для новых судов зернового коридора, — ООН
Комбайн выгружает зерно после уборки урожая. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что совместный координационный центр в Стамбуле не смог согласовать разрешение новых судов участвовать в Черноморской зерновой инициативе.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам Фархана Хака, сейчас идет ежедневная инспекционная работа на ранее согласованных судах.

В последние недели движение судов через украинский коридор экспорта зерновых культур неоднократно прерывалось из-за действий России.

"Мы призываем все стороны продолжать свои обсуждения, преодолевать оперативные трудности и работать над полной реализацией и продолжением инициативы", — отметил представитель.

Напомним, что в Министерстве экономики Украины оценили сумму ущерба от запрета экспорта зерна и продовольствия в Польшу. Это стоило десятки миллионов гривен.

Также мы сообщали, что за неделю работы "зернового коридора" с 24 марта по 30 апреля через морские порты Одесской области было экспортировано 450 тысяч тонн агропродукции. Показатели экспорта снизились на треть.

Добавим, что в Европейской Комиссии (ЕК) официально объявили о применении превентивных мер против украинского импорта, ограничивающих поставки агропродукции в пять стран еврозоны. Мероприятия называют "исключительными и временными".

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