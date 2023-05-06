Не вдалося погодити дозволи для нових суден зернового коридору, — ООН

Комбайн вивантажує зерно після збору урожаю. Фото: freepik.com

Прес-секретар генерального секретаря ООН Фархан Хак заявив, що спільний координаційний центр у Стамбулі не зміг погодити дозволи для нових суден брати участь у Чорноморській зерновій ініціативі.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами Фархана Хака, наразі триває щоденна інспекційна робота на раніше узгоджених суднах.

Останніми тижнями рух суден через український коридор експорту зернових культур неодноразово переривався через дії Росії.

"Ми закликаємо всі сторони продовжувати свої обговорення, долати оперативні труднощі та працювати над повною реалізацією та продовженням ініціативи", — зазначив речник.

Нагадаємо, що в Міністерстві економіки України оцінили суму збитків від заборони експорту зерна та продовольства до Польщі. Це коштувало десятки мільйонів гривень.

Також ми повідомляли, що за тиждень роботи "зернового коридору" з 24 березня по 30 квітня через морські порти Одеської області було експортовано 450 тисяч тонн агропродукції. Показники експорту знизились на третину.

Додамо, що у Європейській Комісії (ЄК) офіційно оголосили про застосування превентивних заходів проти українського імпорту, що обмежують поставки агропродукції до п'яти країн єврозони. Заходи називають "виключними та тимчасовими".