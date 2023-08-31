Вступление Украины в НАТО: почему это не гарантия безопасности

Саммит НАТО. Фото: скриншот

Вступление в НАТО должно обеспечить Украине безопасность. Однако, даже будучи членом Альянса, мы не можем расслабиться возле такого соседа, как Россия.

Почему НАТО — не решение проблемы, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин на Международной научно-экспертной конференции.

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"Вступление Украины в НАТО, конечно, станет гарантией безопасности. Но и тогда мы не сможем расслабиться. Я стараюсь всем это честно объяснить. Поскольку у Путина может возникнуть соблазн протестовать 5 статью НАТО. Поэтому никогда не расслабляться — это, если хотите, наша судьба", — сказал Климкин.

Он добавил, что Украина с каждым днем, месяцем и годом станет сильнее. И даже в рамках НАТО страна должна сохранять мощную армию.

"Мы будем развиваться, разрабатывать новое оружие, работать с партнерами. Потому что Путин или не Путин, все равно они нас любить никогда не будут", — добавил Климкин.

Напомним, сейчас Украина не сможет вступить в НАТО из-за войны. Так считает комиссар ЕС и добавляет, что, кроме того, страна должна выполнить ряд условий.

Добавим, что общество с ограниченной ответственностью "Украинская Бронетехника" совместно с двумя странами-членами НАТО будет производить минометные выстрелы 120 мм калибра. Да, ВСУ уже получают тысячи новых минометных мин.

Также добавим, что НАТО будет поддерживать Украину в войне столько, сколько потребуется. Только украинцы могут определить подходящее время для переговоров. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.