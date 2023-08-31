Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow "Не расслабляться — наша судьба": почему вступление Украины в НАТО не гарантирует безопасность arrow

"Не расслабляться — наша судьба": почему вступление Украины в НАТО не гарантирует безопасность

31 августа 2023 05:35
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Вступление Украины в НАТО: почему это не гарантия безопасности
Саммит НАТО. Фото: скриншот
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Вступление в НАТО должно обеспечить Украине безопасность. Однако, даже будучи членом Альянса, мы не можем расслабиться возле такого соседа, как Россия.

Почему НАТО — не решение проблемы, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин на Международной научно-экспертной конференции.

Читайте также:

"Вступление Украины в НАТО, конечно, станет гарантией безопасности. Но и тогда мы не сможем расслабиться. Я стараюсь всем это честно объяснить. Поскольку у Путина может возникнуть соблазн протестовать 5 статью НАТО. Поэтому никогда не расслабляться — это, если хотите, наша судьба", — сказал Климкин.

Он добавил, что Украина с каждым днем, месяцем и годом станет сильнее. И даже в рамках НАТО страна должна сохранять мощную армию.

"Мы будем развиваться, разрабатывать новое оружие, работать с партнерами. Потому что Путин или не Путин, все равно они нас любить никогда не будут", — добавил Климкин.

Напомним, сейчас Украина не сможет вступить в НАТО из-за войны. Так считает комиссар ЕС и добавляет, что, кроме того, страна должна выполнить ряд условий.

Добавим, что общество с ограниченной ответственностью "Украинская Бронетехника" совместно с двумя странами-членами НАТО будет производить минометные выстрелы 120 мм калибра. Да, ВСУ уже получают тысячи новых минометных мин.

Также добавим, что НАТО будет поддерживать Украину в войне столько, сколько потребуется. Только украинцы могут определить подходящее время для переговоров. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости Украины 30 августа: атака на Киев, заседание СНБО и "Нептуны" против России

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз