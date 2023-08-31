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"Не розслаблятися — наша доля": чому вступ України в НАТО не гарантує безпеку

31 серпня 2023 05:35
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Вступ України в НАТО: чому це не гарантія безпеки
Саміт НАТО. Фото: скриншот
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Вступ до НАТО має гарантувати Україні безпеку. Однак, навіть будучи членом Альянсу, ми не можемо розслабитися біля такого сусіда, як Росія. 

Чому НАТО — не розв’язання проблеми, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін на Міжнародній науково-експертній конференції. 

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"Вступ України в НАТО, звичайно, стане гарантією безпеки. Але і тоді ми не зможемо розслабитися. Я намагаюся всім це чесно пояснити. Оскільки у Путіна може виникнути спокуса протестувати 5 статтю НАТО. Тому ніколи не розслаблятися — це, якщо хочете, наша доля", — сказав Клімкін. 

Він додав, що Україна з кожним днем, місяцем та роком ставатиме сильнішою. І навіть в рамках НАТО країна має зберігати сильну армію. 

"Ми будемо розвиватися, розробляти нову зброю, працювати з партнерами. Бо Путін чи не Путін, все одно вони нас любити ніколи не будуть", — додав Клімкін. 

Нагадаємо, наразі Україна не зможе вступити у НАТО через війну. Так вважає комісар ЄС і додає, що, окрім цього, країна повинна виконати низку умов. 

Додамо, що товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Бронетехніка" спільно з двома країнами-членкинями НАТО вироблятиме мінометні постріли 120 мм калібру. Так, ЗСУ вже отримують тисячі нових мінометних мін.

Також додамо, що НАТО буде підтримувати Україну у війні стільки, скільки це буде потрібно. Лише українці можуть визначити сприятливий час для переговорів. Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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