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"Не обманывайте себя": в Украине прокомментировали "обещание" путина не убивать Зеленского

5 февраля 2023 18:19
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Обещание путина не убивать Зеленского: в Украине отреагировали
В Украине предостерегают: путин всегда нарушал свои обещания
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал фикцией информацию о якобы обещании президента рф владимира путина не убивать президента Владимира Зеленского. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь подчеркнул, что путин является "искусным лжецом".

Об этом Михаил Подоляк и Дмитрий Кулеба написали в Twitter.

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Комментарий представителя Офиса президента

"Возникают странные инсайды эксов о "посредничестве": путин якобы давал "гарантии не убивать", а "Запад прервал перспективные переговоры". Но все это фикция", — написал Подоляк.

Он подчеркнул, что за российским вторжением стоит не "расширение НАТО", гарантии безопасности или санкции, а желание россии уничтожить Украину и убивать украинцев.

Комментарий главы МИД

Кулеба напомнил, что всякий раз, когда путин давал какое-то обещание, он не выполнял его.

"В прошлом путин давал обещания не оккупировать Крым, не нарушать Минские соглашения, не вторгаться в Украину, но он сделал все это. Не обманывайте себя: он — искусный лжец. Каждый раз, когда он обещал чего-то не делать, это было частью его плана", — сказал глава украинской дипломатии.

Заявление об "обещании" путина не убивать Зеленского

Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет рассказал, о чем он разговаривал с российским диктатором владимиром путиным, когда приезжал в москву в начале полномасштабного вторжения рф в Украину. По словам израильского экспремьера, путин заверил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает.

Как известно, 5 марта 2022 года Беннет провел трехчасовые переговоры с путиным в москве, после чего позвонил по телефону президенту Владимиру Зеленскому, но детали разговоров не разглашались.

В опубликованном интервью Беннет сказал, что путин заверил его в первые дни войны, что он не убьет Зеленского.

"Я знал, что Зеленский находится под угрозой, в бункере... Я сказал ему (путину.  — Ред.): "Ты собираешься убить Зеленского?" Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского". "Я должен понять, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?" Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского", — рассказал экс-премьер Израиля.

После этого, по его словам, он сразу позвонил по телефону Зеленскому и сказал: "Я только что пришел со встречи, он не собирается тебя убивать. Он (Зеленский. — Ред.) спросил меня: "Ты уверен?" Я сказал: "100%. Он не собирается убивать тебя.

Беннет утверждает, что через два часа Зеленский зашел в свой кабинет и "сделал там селфи", на котором украинский президент сказал "я не боюсь" и тому подобное".

По словам экс-премьера Израиля, путин также "согласился не настаивать на разоружении Украины", а Зеленский в те же выходные якобы отказался от стремления вступить в НАТО.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил в своей колонке на сайте The Washington Post, что НАТО не помогло Украине прогнать оккупантов со своей территории в 2014 году. Поэтому владимир путин напал на Украину, потому что решил, что его идея восстановления империи может быть осуществлена.

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