Обіцянка путіна не вбивати Зеленського: в Україні відреагували

В Україні застерігають: путін завжди порушував свої обіцянки

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав фікцією інформацію про нібито обіцянку президента рф володимира путіна не вбивати президента Володимира Зеленського. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба своєю чергою наголосив, що путін є "майстерним брехуном".

Про це Михайло Подоляк і Дмитро Кулеба написали у Twitter.

Коментар представника Офісу президента

"Виникають дивні інсайди ексів про "посередництво": путін нібито давав "гарантії не вбивати", а "Захід перервав перспективні переговори". Але все це фікція", — написав Подоляк.

Він наголосив, що за російським вторгненням стоїть не "розширення НАТО", гарантії безпеки чи санкції, а бажання рф знищити Україну та вбивати українців.

Коментар очільника МЗС

Кулеба нагадав, що кожного разу, коли путін давав якусь обіцянку, він не виконував її.

"У минулому путін давав обіцянки не окупувати Крим, не порушувати Мінські угоди, не вторгатися в Україну, але він зробив усе це. Не обманюйте себе: він — майстерний брехун. Щоразу, коли він обіцяв чогось не робити, це було частиною його плану", — сказав очільник української дипломатії.

Заява про "обіцянку" путіна не вбивати Зеленського

Колишній прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет розповів, про що він розмовляв із російським диктатором володимиром путіним, коли приїжджав до москви на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. За словами ізраїльського експрем'єра, путін запевнив, що українському президенту Володимиру Зеленському фізична розправа не загрожує.

Як відомо, 5 березня 2022 року Беннет провів тригодинні переговори з путіним у москві, після чого зателефонував президенту Володимиру Зеленському, але деталі розмов не розголошувалися.

В опублікованому інтерв'ю Беннет сказав, що путін запевнив його у перші дні війни, що він не вб'є Зеленського.

"Я знав, що Зеленський перебуває під загрозою, в бункері... Я сказав йому (путіну, — Ред.): "Ти збираєшся вбити Зеленського? Він сказав: "Я не вбиватиму Зеленського". "Я повинен зрозуміти, ви даєте мені слово, що не вб'єте Зеленського?" Він сказав: "Я не вбиватиму Зеленського", — розповів експрем'єр Ізраїлю.

Після цього, за його словами, він одразу зателефонував Зеленському і сказав: "Я щойно прийшов із зустрічі, він не збирається тебе вбивати. Він (Зеленський. — Ред.) запитав мене: "Ти впевнений?" Я сказав: "100%. Він не збирається вбивати тебе".

Беннет стверджує, що через дві години Зеленський зайшов у свій кабінет і "зробив там селфі", на якому український президент сказав "я не боюся" і таке інше".

За словами експрем'єра Ізраїлю, путін також "погодився не наполягати на роззброєнні України", а Зеленський у ті самі вихідні нібито відмовився від прагнення вступити до НАТО.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон раніше заявив у своїй колонці на сайті The Washington Post, що НАТО не допомогло Україні прогнати окупантів зі своєї території в 2014 році. Тому володимир путін напав на Україну, бо вирішив, що його ідея відновлення імперії може бути здійснена.