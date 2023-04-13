"Не сопротивляйтесь уже и дайте России вас дорезать": Подоляк о заявлении Беларуси о переговорах

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Белоруссия предлагает Украине "прекратить огонь и сесть за стол переговоров". Он заверил, что Минск заинтересован в проигрыше Украины, потому пытается позиционировать себя как мирного посредника.

Об этом Михаил Подоляк написал в Telegram.

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"Феерические танцы феерических людей. Самый мощный фейковый "миротворец" — Беларусь — ультимативно предлагает нам прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Немедленно. И при этом — внимательно — не менее ультимативно настаивает на… полном запрете передислокации, снабжения оружием ", — отметил Подоляк.

А также заверил, что Беларусь прямо говорит "не сопротивляйтесь уже и дайте России вас дорезать".

Подоляк напомнил, что Беларусь косвенно участвует в войне на стороне РФ и "молча прожевывает безумные "инициативы" сумасшедших "российских шляпников" по тактическому ядерному".

"И при всем этом выходит так на публику и говорит - "а может мы выступим в роли посредника? Мы же так авторитетны. Мы же имеем право слова "… Простота точно хуже воровства", — добавил советник ОП.

Напомним, что Беларусь экстрадировала россиянина, которого разлучили с дочерью и приговорили к двум годам заключения после того, как она нарисовала в школе антивоенные рисунки. Алексей Москалев, 54-летний отец-одиночка из города Ефремов, скрылся из-под домашнего ареста в прошлом месяце, за несколько часов до того, как суд вынес ему двухлетний приговор за "дискредитацию" армии РФ.