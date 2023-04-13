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"Не чиніть опір вже і дайте Росії вас дорізати": Подоляк про заяву Білорусі про переговори

13 квітня 2023 01:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Не чиніть опір вже і дайте Росії вас дорізати": Подоляк про заяву Білорусі про переговори
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс президента
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Білорусь пропонує Україні "припинити вогонь і сісти за стіл переговорів". Він запевнив, що Мінськ зацікавлений в програші України, тому намагається позиціювати себе як мирного посередника.

Про це Михайло Подоляк написав у Telegram.

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"Феєричні танці феєричних людей. Найпотужніший фейковий "миротворець" —Білорусь – ультимативно пропонує нам припинити вогонь і сісти за стіл переговорів. Негайно. І при цьому – уважно – не менш ультимативно наполягає на… повній забороні передислокації, постачання зброї, переміщення військових", — зазначив Подоляк.

А також запевнив, що Білорусь прямо каже — "не чиніть опір вже і дайте Росії вас дорізати".

Подоляк нагадав, що Білорусь опосередковано бере участь у війні на боці РФ та "мовчки прожовує божевільні "ініціативи" божевільних "російських капелюшників" щодо тактичного ядерного".

"І попри все це виходить так на публіку і каже — "а може ми виступимо у ролі посередника? Ми ж такі авторитетні. Ми ж маємо право слова"… Простота точно гірша за крадіжку", – додав радник ОП.

Нагадаємо, що Білорусь екстрадувала росіянина, якого розлучили з донькою та засудили до двох років ув'язнення після того, як вона намалювала в школі антивоєнні малюнки. Олексій Москальов, 54-річний батько-одинак з міста Єфремов, втік з-під домашнього арешту минулого місяця, за кілька годин до того, як суд виніс йому дворічний вирок за "дискредитацію" армії РФ.

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