Назначение новых министров ВР может рассмотреть уже на этой неделе

Заседание Кабинета министров. Фото: Сергей Корецкий/Telegram

Иванна Чайка редактор политических новостей

Верховная Рада может рассмотреть новые кадровые назначения на должности глав министерств уже на этой неделе. Вероятно, соответствующие вопросы могут быть вынесены на голосование в среду или четверг. В то же время конкретные кандидатуры пока рано называть, поскольку парламент ожидает официальных представлений от президента Украины.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат от партии "Батьківщина" Сергей Евтушок.

Парламент может назначить новых министров в среду или четверг

По словам Евтушка, во вторник кадровых вопросов в парламенте, вероятно, не будет, поскольку у депутатов пока нет соответствующих представлений.

"Завтра, я думаю, никаких кадровых вопросов не будет, ведь мне кажется, что мы бы уже знали об этом. По крайней мере, из некоторых кулуарных разговоров с коллегами", — отметил нардеп.

В то же время нардеп предположил, что голосование по назначению новых руководителей министерств может состояться в среду или четверг.

Депутат подчеркнул, что пока не стоит прогнозировать конкретные фамилии кандидатов, ведь окончательно ситуация прояснится после поступления соответствующих документов от главы государства.

"Как только поступит представление от президента Украины, мы сразу об этом узнаем и прокомментируем. Сейчас забегать вперед как-то не совсем правильно", — сказал Евтушок.

Таким образом, кадровые решения по вакантным должностям руководителей министерств могут появиться в повестке дня Верховной Рады уже в ближайшие дни, однако их принятие будет зависеть от официальных представлений президента.

Как писали Новини.LIVE, 16 июля Верховная Рада поддержала новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким. В состав правительства вошли, в частности, Денис Шмыгаль, Татьяна Бережная, Иван Выговский, Виктор Ляшко, Сергей Марченко и Оксана Ферчук. В то же время вакантными остались должности министров иностранных дел и обороны, кандидатуры на которые вносит президент.

Премьер-министр Сергей Корецкий 23 июля зарегистрировал в Верховной Раде первый законопроект своего правительства, посвященный реформированию системы защиты детей и семейного воспитания. Документ предусматривает почти трёхкратное повышение выплат для детей, находящихся под опекой, в приёмных семьях и детских домах семейного типа, а для детей с инвалидностью выплаты могут вырасти до 24,7–29,2 тысячи гривен.