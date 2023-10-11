НАПК показали коллекцию картин Абрамовича на 1 млн долларов, которые он прятал от санкций

Картина Клода Моне "Закат", которой владел Абрамович. Фото: НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции опубликовало перечень из 367 картин и других произведений искусства из собственности российского бизнесмена Романа Абрамовича. Коллекция олигарха оценивается почти в $1 млрд.

Об этом сообщает Forbes.

Читайте также:

Пикассо, Моне и другие

По данным агентства, произведения искусства используются российскими бизнесменами для избежания и обхода санкций, сохранения и скрытия состояния.

"Супрематическая композиция" Казимира Малевича из коллекции олигарха. Источник: НАПК

"Лучшее средство противодействия — открытость информации о произведениях искусства, которыми обладают подсанкционные лица", — сообщили в НАПК.

"Красная юбка" Пабло Пикассо из коллекции олигарха. Источник: НАПК

Для этого в агентстве и провели анализ, чтобы собрать все известные произведения искусства из коллекции Абрамовича в одном списке на портале "Война и санкции". Права на коллекцию Абрамович передал своей экс-жене за несколько недель до нападения России на Украину во избежание последствий санкций.

"Обед" Фернана Легера из коллекции олигарха. Источник: НАПК

"Имея такую открытую базу данных произведений искусства, мы можем предотвратить их обращение в отрасли и использование для обхода санкций. Наша цель — изъятие этих артобъектов у подсанкционных лиц и их продажа. Полученные средства должны быть использованы для помощи в восстановлении Украины", — заявил глава НАПК Александр Новиков.

"Триптих" Фрэнсиса Бэкона из коллекции олигарха Источник: НАПК

В НАПК призвали участников рынка искусств открывать информацию об объектах искусства, которыми владеют российские бизнесмены, и пользоваться данными портала "Война и санкции".

Напомним, ранее было сообщение о том, что Роман Абрамович действительно переписал на свою экс-жену свое имущество для обхода антироссийских санкций. В то же время в Украине арестовали собственность трех приближенных к Владимиру Путину олигархов, и изъяли у беглого украинского олигарха Константина Жеваго частный вертолет, который передали армейцам.