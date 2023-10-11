НАПК показали коллекцию картин Абрамовича на 1 млн долларов, которые он прятал от санкций
Национальное агентство по предотвращению коррупции опубликовало перечень из 367 картин и других произведений искусства из собственности российского бизнесмена Романа Абрамовича. Коллекция олигарха оценивается почти в $1 млрд.
Об этом сообщает Forbes.
Пикассо, Моне и другие
По данным агентства, произведения искусства используются российскими бизнесменами для избежания и обхода санкций, сохранения и скрытия состояния.
"Лучшее средство противодействия — открытость информации о произведениях искусства, которыми обладают подсанкционные лица", — сообщили в НАПК.
Для этого в агентстве и провели анализ, чтобы собрать все известные произведения искусства из коллекции Абрамовича в одном списке на портале "Война и санкции". Права на коллекцию Абрамович передал своей экс-жене за несколько недель до нападения России на Украину во избежание последствий санкций.
"Имея такую открытую базу данных произведений искусства, мы можем предотвратить их обращение в отрасли и использование для обхода санкций. Наша цель — изъятие этих артобъектов у подсанкционных лиц и их продажа. Полученные средства должны быть использованы для помощи в восстановлении Украины", — заявил глава НАПК Александр Новиков.
В НАПК призвали участников рынка искусств открывать информацию об объектах искусства, которыми владеют российские бизнесмены, и пользоваться данными портала "Война и санкции".
Напомним, ранее было сообщение о том, что Роман Абрамович действительно переписал на свою экс-жену свое имущество для обхода антироссийских санкций. В то же время в Украине арестовали собственность трех приближенных к Владимиру Путину олигархов, и изъяли у беглого украинского олигарха Константина Жеваго частный вертолет, который передали армейцам.