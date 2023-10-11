НАЗК показали колекцію картин Абрамовича на 1 млн доларів, які він ховав від санкцій

Картина Клода Моне "Захід", якою володів Абрамович. Фото: НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало перелік із 367 картин та інших витворів мистецтва, з власності російського бізнесмена Романа Абрамовича. Колекція олігарха оцінюється у майже $1 млрд.

Про це повідомляє Forbes.

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За даними агентства, твори мистецтва використовуються російськими бізнесменами для уникнення та обходу санкцій, збереження й приховування статків.

"Супрематична композиція" Казиміра Малевича з колекції олігарха. Джерело: НАЗК

"Найкращий засіб протидії — відкритість інформації щодо творів мистецтва, якими володіють підсанкційні особи", — повідомили у НАЗК.

"Червона спідниця" Пабло Пікассо з колекції олігарха. Джерело: НАЗК

Для цього в агенції й провели аналіз, аби зібрати усі відомі твори мистецтва з колекції Абрамовича в одному переліку на порталі "Війна і санкції". Права на колекцію Абрамович передав своїй ексдружині за кілька тижнів до нападу Росії на Україну для уникнення наслідків санкцій.

"Обід" Фернана Легера з колекції олігарха. Джерело: НАЗК

"Маючи таку відкриту базу даних творів мистецтва, ми можемо запобігти їхньому обігу у галузі й використанню для обходу санкцій. Наша мета — вилучення цих артоб’єктів у підсанкційних осіб та їхній продаж. Отримані кошти мають бути використані для допомоги у відновленні України", — заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

""Триптих" Френсіса Бекона з колекції олігарха. Джерело: НАЗК

У НАЗК закликали учасників артринку відкривати інформацію про об’єкти мистецтва, якими володіють російські бізнесмени, і користуватися даними порталу "Війна та санкції".

Нагадаємо, що раніше було повідомлення про те, що Роман Абрамович дійсно переписав на свою ексдружину своє майно для обходу антиросійських санкцій. Натомість в Україні заарештували статки трьох наближених до Володимира Путіна олігархів, та вилучили в українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго приватний гелікоптер, який передали армійцям.