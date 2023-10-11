НАЗК показали колекцію картин Абрамовича на 1 млн доларів, які він ховав від санкцій
Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало перелік із 367 картин та інших витворів мистецтва, з власності російського бізнесмена Романа Абрамовича. Колекція олігарха оцінюється у майже $1 млрд.
Про це повідомляє Forbes.
Пікассо, Моне та інші
За даними агентства, твори мистецтва використовуються російськими бізнесменами для уникнення та обходу санкцій, збереження й приховування статків.
"Найкращий засіб протидії — відкритість інформації щодо творів мистецтва, якими володіють підсанкційні особи", — повідомили у НАЗК.
Для цього в агенції й провели аналіз, аби зібрати усі відомі твори мистецтва з колекції Абрамовича в одному переліку на порталі "Війна і санкції". Права на колекцію Абрамович передав своїй ексдружині за кілька тижнів до нападу Росії на Україну для уникнення наслідків санкцій.
"Маючи таку відкриту базу даних творів мистецтва, ми можемо запобігти їхньому обігу у галузі й використанню для обходу санкцій. Наша мета — вилучення цих артоб’єктів у підсанкційних осіб та їхній продаж. Отримані кошти мають бути використані для допомоги у відновленні України", — заявив голова НАЗК Олександр Новіков.
У НАЗК закликали учасників артринку відкривати інформацію про об’єкти мистецтва, якими володіють російські бізнесмени, і користуватися даними порталу "Війна та санкції".
Нагадаємо, що раніше було повідомлення про те, що Роман Абрамович дійсно переписав на свою ексдружину своє майно для обходу антиросійських санкцій. Натомість в Україні заарештували статки трьох наближених до Володимира Путіна олігархів, та вилучили в українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго приватний гелікоптер, який передали армійцям.