Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow НАЗК показали колекцію картин Абрамовича на 1 млн доларів, які він ховав від санкцій arrow

НАЗК показали колекцію картин Абрамовича на 1 млн доларів, які він ховав від санкцій

11 жовтня 2023 23:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
НАЗК показали колекцію картин Абрамовича на 1 млн доларів, які він ховав від санкцій
Картина Клода Моне "Захід", якою володів Абрамович. Фото: НАЗК
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало перелік із 367 картин та інших витворів мистецтва, з власності російського бізнесмена Романа Абрамовича. Колекція олігарха оцінюється у майже $1 млрд.

Про це повідомляє Forbes.

Читайте також:

Пікассо, Моне та інші

За даними агентства, твори мистецтва використовуються російськими бізнесменами для уникнення та обходу санкцій, збереження й приховування статків.

НАЗК оприлюднило приватну колекцію творів мистецтва, яка належить Абрамовичу, на майже $1 млрд. Він ховає її від санкцій /Фото 2
"Супрематична композиція" Казиміра Малевича з колекції олігарха. Джерело: НАЗК

"Найкращий засіб протидії — відкритість інформації щодо творів мистецтва, якими володіють підсанкційні особи", — повідомили у НАЗК.

НАЗК оприлюднило приватну колекцію творів мистецтва, яка належить Абрамовичу, на майже $1 млрд. Він ховає її від санкцій /Фото 3
"Червона спідниця" Пабло Пікассо з колекції олігарха. Джерело: НАЗК

Для цього в агенції й провели аналіз, аби зібрати усі відомі твори мистецтва з колекції Абрамовича в одному переліку на порталі "Війна і санкції". Права на колекцію Абрамович передав своїй ексдружині за кілька тижнів до нападу Росії на Україну для уникнення наслідків санкцій. 

НАЗК оприлюднило приватну колекцію творів мистецтва, яка належить Абрамовичу, на майже $1 млрд. Він ховає її від санкцій /Фото 4
"Обід" Фернана Легера з колекції олігарха. Джерело: НАЗК

"Маючи таку відкриту базу даних творів мистецтва, ми можемо запобігти їхньому обігу у галузі й використанню для обходу санкцій. Наша мета — вилучення цих артоб’єктів у підсанкційних осіб та їхній продаж. Отримані кошти мають бути використані для допомоги у відновленні України", — заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

НАЗК оприлюднило приватну колекцію творів мистецтва, яка належить Абрамовичу, на майже $1 млрд. Він ховає її від санкцій /Фото 5
""Триптих" Френсіса Бекона з колекції олігарха. Джерело: НАЗК

У НАЗК закликали учасників артринку відкривати інформацію про об’єкти мистецтва, якими володіють російські бізнесмени, і користуватися даними порталу "Війна та санкції".

Нагадаємо, що раніше було повідомлення про те, що Роман Абрамович дійсно переписав на свою ексдружину своє майно для обходу антиросійських санкцій. Натомість в Україні заарештували статки трьох наближених до Володимира Путіна олігархів, та вилучили в українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго приватний гелікоптер, який передали армійцям. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз