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НАПК будет проверять руководящий состав военкоматов

22 июля 2023 22:14
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
НАПК будет проверять руководящий состав военкоматов
Правоохранители проверяют работника военкомата. Фото: Офис прокурора
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит весь руководящий состав военкоматов. Проверки продлятся около трех месяцев.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава НАПК Александр Новиков.

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"В любой категории государственных служащих большинство служащих добродетельны. В том числе работники военных комиссариатов. Но очевидно, что есть нарушающие закон. И господин Борисов (главный одесский военный комиссар. — Ред.) это просто эталонный нарушитель закона, самый большой в истории НАПК выявленный факт незаконно обогащения —188 миллионов гривен. Для того чтобы выяснить, кто еще из работников, руководителей центров комплектования нашей армии злоупотребляет своим служебным положением, Национальное агентство по предотвращению коррупции в течение трех месяцев проверит весь руководящий состав всех военкоматов нашей страны", — сказал Новиков.

Глава НАПК подчеркнул, что проверки будут касаться сотен руководителей военкоматов. Работники агентства по предотвращению уже подали запросы в Минобороны Украины и Генштаб, чтобы получить списки всех руководителей.

По словам Новикова, будут проверять и ближайшее окружение всех руководителей, ведь оформлять имущество они могут на родственников. Он заявил, что злоупотреблять служебным положением в войну является "государственным предательством с точки зрения этики".

"Водителей, кухарок, любовников и любовниц также проверим", — сказал Новиков.

Напомним, после ряда коррупционных скандалов, связанных с деятельностью военкоматов, украинские органы решили провести масштабные проверки.

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