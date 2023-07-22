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НАЗК буде перевіряти керівний склад військкоматів

22 липня 2023 22:14
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
НАЗК буде перевіряти керівний склад військкоматів
Правоохоронці перевіряють працівника військкомату. Фото: Офіс прокурора
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Національна агенція з питань запобігання корупції перевірить весь керівний склад військкоматів. Перевірки триватимуть близько трьох місяців. 

Про це в ефірі телемарафону сказав голова НАЗК Олександр Новіков.

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Перевірятимуть і водіїв, і коханок

"У будь-якій категорії державних службовців більшість службовців є доброчесними. В тому числі працівники військових комісаріатів. Але очевидно, що є ті, хто порушує закон. І пан Борисов (головний одеський військовий комісар. — Ред.) це просто еталонний порушник закону, найбільший в історії НАЗК виявлений факт незаконно збагачення — 188 мільйонів гривень. Для того, щоб з’ясувати, хто ще з працівників, керівників центрів комплектування нашого війська зловживає своїм службовим становищем, Національне агентство з запобігання корупції упродовж трьох місяців перевірить весь керівний склад всіх військкоматів нашої країни",  сказав Новіков.

Голова НАЗК наголосив, що перевірки стосуватимуться сотень керівників військкоматів. Працівники агенції з питань запобігання вже подали запити до Міноборони України та Генштабу, аби отримати списки усіх керівників.

Зі слів Новікова, перевірятимуть й найближче оточення всіх керівників, адже оформлювати майно вони можуть на родичів. Він заявив, що зловживати службовим становищем у війну є "державною зрадою з точки зору етики".

"Водіїв, кухарок, коханців і коханок також перевіримо",  сказав Новіков.

Нагадаємо, після низки корупційних скандалів, пов'язаних із діяльністю військкоматів, українські органи вирішили провести масштабні перевірки. 

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