Наземная операция Израиля в Газе — реакция ООН
Генсек ООН Антониу Гутерриш снова призвал воюющие страны прекратить огонь на Ближнем Востоке. Также он просит освободить всех заложников и создать необходимые условия, чтобы доставить гуманитарную помощь пострадавшим.
Об этом написал Антониу Гутерриш в Twitter.
Заявление генсека ООН о войне на Ближнем Востоке
"Я повторяю свой призыв к гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, безусловному освобождению всех заложников и доставке жизненно необходимых запасов в необходимом масштабе. Каждый должен осознать свои обязанности. Это момент истины. История рассудит всех нас", — написал генсек ООН.
Резолюция ООН
К тому же, Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня между Израилем и ХАМАС. "За" проголосовали 120 стран, 14 выступили против.
По имеющейся информации, в северной части палестинской территории идут жесткие бои.
Напомним, в пятницу, 27 октября, армия Израиля объявила о расширении наземных сделок в Газе. ЦАХАЛ готов "на всех фронтах" защищать безопасность страны.
Наземная операция Израиля в секторе Газа, которая должна начаться в ближайшее время, может растянуться на три месяца. И она может стать финальной. Но если Израиль уничтожит террористическую группировку ХАМАС.
Читайте Новини.LIVE!