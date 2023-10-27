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Наземная операция Израиля в Газе — реакция ООН

27 октября 2023 22:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Наземная операция Израиля в Газе — реакция ООН
Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Генсек ООН Антониу Гутерриш снова призвал воюющие страны прекратить огонь на Ближнем Востоке. Также он просит освободить всех заложников и создать необходимые условия, чтобы доставить гуманитарную помощь пострадавшим.

Об этом написал Антониу Гутерриш в Twitter.

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"Я повторяю свой призыв к гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, безусловному освобождению всех заложников и доставке жизненно необходимых запасов в необходимом масштабе. Каждый должен осознать свои обязанности. Это момент истины. История рассудит всех нас", — написал генсек ООН.

Заявление ООН о войне в Израиле
Заявление о войне на Ближнем Востоке. Фото: скриншот из Twitter

Резолюция ООН

К тому же, Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня между Израилем и ХАМАС. "За" проголосовали 120 стран, 14 выступили против.

Результаты голосования за резолюцию ООН по войне между Израилем и ХАМАСом
Результаты голосования за резолюцию ООН по войне между Израилем и ХАМАСом
ООН о войне в Израиле
Информация о резолюции ООН. Фото: скриншот из Twitter

По имеющейся информации, в северной части палестинской территории идут жесткие бои.

Напомним, в пятницу, 27 октября, армия Израиля объявила о расширении наземных сделок в Газе. ЦАХАЛ готов "на всех фронтах" защищать безопасность страны.

Наземная операция Израиля в секторе Газа, которая должна начаться в ближайшее время, может растянуться на три месяца. И она может стать финальной. Но если Израиль уничтожит террористическую группировку ХАМАС.

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