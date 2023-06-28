Пригожин в Беларуси, мятеж в России и планы Лукашенко: интервью Вячорки

Франак Вячорка, главный советник Светланы Тихановской. Фото: nashaniva.com

Зачем российский президент Владимир Путин выслал мятежника и главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Беларусь и как этим воспользуется самоназванный президент Беларуси Александр Лукашенко — в интервью Новини.LIVE рассказал Франак Вячорка. Он — главный советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской.

— Говорят, Пригожин уже в Беларуси. Есть этому подтверждение?

— У нас пока нет подтверждений, но мы за этим следим — приехал ли сам Пригожин или привез с собой своих головорезов. А если и привез, то сколько и что им предложили. Вчера слышали от Путина такое: или вагнеровцы подписывают контракт с российской армией, или едут в Беларусь. Поэтому несколько сотен или несколько тысяч из них реально могут оказаться в Беларуси.

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— Почему Беларусь? Как будто в России им уже мало места.

— Думаю, эта идея пришла в голову в Кремле, Путину. Ему нужно спрятать лицо из-за субботнего путча (имеется в виду поход ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным на Москву. — Ред).

Руководителя ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: РосСМИ

Зачем это делается? Чтобы, с одной стороны, контролировать Пригожина, дабы он был и вдали от Москвы, и в то же время и недалеко. Чтобы можно было следить за ним через Лукашенко, что он будет делать и как себя вести. У России у вагнеровцев забрали частную лицензию на проведение деятельности, а Лукашенко пообещал ее возобновить. Я думаю, это и была часть соглашения, о котором сначала сообщил Лукашенко, а уже потом и российские СМИ.

— Если в Беларуси окажутся тысячи вагнеровцев, известных своими зверствами в том числе и в отношении к гражданскому населению, какова тогда опасность для обычных белорусов?

— Да, это опасность. Ведь и вагнеровцы, и российские солдаты, и ядерное российское оружие оказывают давление на белорусский суверенитет.

Мы понимаем, что вагнеровцы — это не солдаты и не люди с высшим образованием. Они убивают и пытают людей и будут делать это, чтобы не потерять навыки.

ЧВК "Вагнер" на территории Украины. Фото: РосСМИ

Лукашенко говорил, что вагнеровцы будут тренировать белорусских военных. Это означает, что можно их использовать на российских военных базах.

Также вагнеровцы привезут с собой криминал, это очень опасно, и белорусам всего этого не нужно. Как и российских солдат, так и российского ядерного оружия.

— Белорусы будут как-то этому противодействовать?

— Да. Они не хотят видеть российские войска на своей территории. Мы видели, как в начале войны белорусы встречали россиян. Они фиксировали передвижение российской военной техники, организовали диверсии, саботажи, объединились вокруг проекта "Белорусский Гаюн", собиравшего данные о перемещении российских войск. Похожим образом будем действовать и сейчас.

Пока мы пытаемся оценить, сколько именно вагнеровцев приедет к нам и будем решать, каким же образом противодействовать им. Наша задача — сделать так, чтобы вагнеровцам в Беларуси не было комфортно. Чтобы они понимали, что белорусы им не рады и чувствовать себя как дома они не будут.

Конечно, уличные протесты пока невозможны, только партизанка и подполье.

— СМИ пишут, что на территории Беларуси начали строительство лагерей для пригожинцев?

— Да, такая информация была от самого ЧВК, мол, они будут строить такие лагеря на востоке Беларуси. Скорее всего, Лукашенко передаст им элементы военной инфраструктуры, которые не заняты белорусскими войсками. А уже потом им могут предоставить какие-нибудь более долгосрочные места.

Самоназванный президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: Белорусские СМИ

Но когда мы говорим о тысяче людей, понятно, что им нужна определенная инфраструктура, обслуживание. Очень сомневаюсь, что белорусы захотят работать на вагнеровцев. Также с ними должна работать и прокуратура, ведь ясно, что будут разные преступления и к этому тоже нужно быть подготовленными.

— Лукашенко утверждает, что чуть ли не лично предотвратил мятеж в России.

— Он лжет как дышит, и для него это нормально. Делает все возможное, лишь бы сохранить свою власть. Что касается отношений с Пригожиным, думаю, это ситуативная дружба. В течение многих лет они торговали.

Возможно, Лукашенко снабжал его определенным оружием во время операций в Африке. Не думаю, что это дружба, скорее, это определенные интересы. Это как у воров в законе, как у преступников. Они понимают, какую выгоду могут извлечь друг от друга. Тем более, у обоих есть скелеты в шкафу. Вот и все их сотрудничество. Собственно, как у Лукашенко с Путиным.

Было много разговоров, что хорошо бы их поссорить. Но это не работает. Такие вещи они воспринимают как слабость и будут держаться друг друга.

Кстати, Лукашенко надеется, что он будет использовать Пригожина в своих интересах, но что-то мне подсказывает, что будет наоборот.

— Какие могут быть плюсы для Лукашенко от пребывания вагнеровцев в Беларуси?

– Он продает это как свой дипломатический успех. Мол, это он помирил Путина и Пригожина. Делает из себя крупнейшего миротворца в мире, который уберег мир от ядерной войны. Пропаганда просто обливается одами в сторону Лукашенко, как он спасал Россию от распада.

С другой стороны, вся эта ситуация легитимизирует его. Лукашенко показывает, что самостоятельно может принимать решения без приказа Путина. Также это инструмент давления на соседние страны — Украину, Польшу, Литву, Латвию. Мол, если будете вводить санкции — напущу на вас Пригожина или ядерную ракету. Типичный зэковский и уголовный шантаж со стороны Лукашенко, которым он занимался многие годы.

Руководители Беларуси и России – Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: РосСМИ

Ну и четвёртое, это поднимает его важность для Путина. Лукашенко для него — настоящая находка, которая почти ничего не стоит, а решает сразу столько проблем.

— В субботу от белорусской оппозиции звучали месседжи, чтобы беларусы ждали от них сигнала. О чем могла идти речь?

— Колонна на Москву открывала возможности для белорусов. Когда Москва занимается собой, у Путина нет ресурсов контролировать еще и Беларусь. Для нас это означает шанс на освобождение.

К сожалению, этот марш закончился и удивительно для нас, что не в Москве, а в Беларуси. Поэтому должны несколько скорректировать наши планы.

Пока еще нет окна возможностей, наоборот эта ситуация отбросила нас на пару шагов назад. Ведь чем больше российского присутствия в Беларуси, тем сложнее нам организовывать сопротивление.

У нас есть люди в лукашенковских министерствах и армии — попробуем от них узнать информацию о нынешних настроениях.

— Какие настроения у ваших источников были в пригожинском недопутче?

— Есть люди, которые поддерживают демократические перемены после 2020 года. Они делились с нами информацией и рассказывали, что происходит. В 2022-м они активно участвовали в противодействии российской армии. Благодаря им произошло много партизанских атак.

Армия Республики Беларусь. Фото: Белорусские СМИ

Последние опросы, которые мы имели в начале июня, показывают, что только 2% белорусов считают, что белорусская армия должна вступить в войну. Это значит, что за последние полтора года мы смогли сформировать консенсус в обществе среди всех групп населения о том, что Беларусь не должна воевать.

— Сколько именно российских военных сейчас находится в Беларуси?

— Нам известно о 4-4,5 тысячах российских военных, которые находились там в середине июня. Также у нас есть российские комплексы С-300, С-400, Искандеры. Думаю, осенью прибудет больше войск, ведь в России как раз начинается призывная кампания.

Что изменилось, так это то, что российских и белорусских военных отделили друг от друга. Россияне перестали доверять белорусам и уже в отдельных казармах и частях поступают так, чтобы те между собой не пересекались. Белорусы очень плохо относятся к россиянам.

— Российская авиация пока прекратила наносить ракетные удары по Украине из территории Беларуси. С чем это связано?

— Последние обстрелы были в октябре 2022 года, но это не отменяет всех запусков до октября. Все, кто принимал в этом участие и поддерживал это, должны понести ответственность и быть привлечены к трибуналу и судам.

Мы собираем фамилии не только российских военных, которые использовали белорусскую территорию, но и тех белорусских граждан, которые им в этом помогали. Все они понесут ответственность.

— Россия также вроде бы забрала из Беларуси истребители МиГ-31, несущие ракеты "Кинжал".

— Она действительно привозила в Беларусь "Кинжалы", проводила тренировки там, но потом якобы вывезла. Россия не привозит оружие в Беларусь, а наоборот, вывозит его от нас. За последний год эта цифра составляет более 130 тысяч тонн разного вооружения. Практически все оно отстреляно.

Остается определенный запас танков, но речь идет не о тысячах, а о сотнях единиц. В общем, всего вооружения, которое еще осталось в Беларуси, недостаточно ни для защиты нашей страны, ни для атаки на Украину.

Военная техника белорусской армии. Фото: Белорусские СМИ

Белорусская армия перестала быть какой-нибудь серьезной силой. У нее нет ни опыта, ни желания, ни мотивации помогать Путину. Думаю, что Россия тоже на это уже не рассчитывает, но все еще будет выжимать из них по максимуму.

— Между тем, Лукашенко привел белорусскую армию в состояние полной боевой готовности. Зачем ему это понадобилось?

— Лукашенко постоянно, еще с ноября 2021 года, проводит военные учения. Периодически бывает полная боевая готовность. Думаю, это пиар и ничего больше. 13 лет назад я тоже служил в армии и еще тогда нам рассказывали о том, что Украина идет в НАТО и готовится захватить нас. Армию тоже приводили в полную боевую готовность, но по сути это ничего не означало.

Думаю, Лукашенко сделал это заявление, чтобы показать Путину свою лояльность. В общем, последнее его выступление напоминало не выступление белорусского политика, а российского губернатора.

— Что с российским ядерным оружием? Оно уже в Беларуси или еще нет?

— Мы слышали от диктаторов, что это так, но подтверждений нет. Ядерное оружие — это не хлеб или товарный вагон, который можно привезти. Следы любой такой перевозки были бы подмечены нашими информаторами и партнерами. Поэтому вполне вероятно, что этого пока не произошло.

Думаю, ситуация подогревается умышленно перед саммитом НАТО, чтобы заставить западные страны снизить поддержку Украины. Такой нарратив транслируется через все российские пропагандистские медиа.

Мол, если вы будете поддерживать Украину и Тихановскую, начнется ядерная война. Ясно, что на какую-нибудь группу обывателей в западной Европе это еще может сработать. Вот так они попытаются расколоть общество и западные государства.

— Есть вероятность, что ядерное оружие вообще не будет доставлено в Беларусь?

— Думаю, что доставят, ведь работа по созданию специальных хранилищ начата. Да и Лукашенко не упустит возможности покрасоваться с ядерными ракетами и показать, какой он крутой, легитимный, важный и страшный. Но когда это произойдет — сказать сложно. Может быть, даже в следующем году. Пока его нет, наша задача сделать так, чтобы оно и не появилось в Беларуси.

Комплексы "Искандер-М" и "Искандер-К" на территории Беларуси. Фото: Минобороны Беларуси

— Есть реальные действенные методы?

— Думаю, это международное давление, как на саммите НАТО в Вильнюсе, так и на Генассамблее ООН. Россия должна знать, что будет ответ. Думаю, что Лукашенко и Путина реально пугает возможность трибунала. Ведь одно дело — заявления и отчеты, а другое — когда есть ордер на арест. Они же не хотят в будущем быть привлеченными к ответственности, как и их ближайшее окружение.

Последние понимают, что рано мы поздно Путин и Лукашенко уйдут. И если следствие и трибунал против них начнутся уже сейчас, потом они не смогут отвертеться от ответственности.