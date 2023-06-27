Лукашенко похвалився, як помирив Пригожина з Путіним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

Олександр Лукашенко визнав, що Володимир Путін проґавив ситуацію із бунтом Євгена Пригожина. Тому ні себе, ні Путіна він героями не вважає.

Про це повідомив провладний Telegram-канал "Пул Первого", який детально висвітлює усю діяльність білоруського диктатора.

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Героїв не було

Самопроголошений президент Росії Олександр Лукашенко заявив, що йому було дуже боляче слідкувати за подіями навколо бунту Євгена Пригожина.

Він також наголосив, що, хоч і помирив президента РФ Володимира Путіна з власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, але не вважає себе героєм.

"В жодному разі не треба робити з мене героя, ні з мене, ні з Путіна, ні з Пригожина, тому що ми ситуацію проґавили, а потім ми думали, що розсмокчеться, а воно не розсмокталося", — наголосив білоруський диктатор.

У всьому винен Захід

Лукашенко прогнозовано звинуватив у бунті Пригожина Захід.

"Нашу країну весь наш регіон вкотре намагаються підірвати, дезорієнтувати людей. Будь-якими способами розгойдати ситуацію і під цей шум насадити свої правила, встановити свій порядок", — підкреслив де-факто президент Білорусі.

Він також образився, що його переговори з Пригожиним, які зупинили бунт, обізвали "дипломатичною імітацією".

Олександр Лукашенко заявив, що своїми переговорами він врятував сотні тисяч життів.

Лукашенко розповів про переговори з Пригожиним

Нагадаємо, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що вернув свої війська з РФ, тому що хоче уникнути російського кровопролиття, а також заявив, що марш був демонстрацією протесту і не мав на меті повалення влади в країні.

Метою маршу його військ на Москву, за словами ватажка "Вагнера", було запобігти "знищенню" приватної військової компанії "Вагнер" та "притягнути до відповідальності тих, хто своїми непрофесійними діями зробив величезну кількість помилок під час військової спецоперації".