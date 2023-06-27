Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Лукашенко похвалився, як помирив Пригожина з Путіним arrow

Лукашенко похвалився, як помирив Пригожина з Путіним

27 червня 2023 13:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Лукашенко похвалився, як помирив Пригожина з Путіним
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Олександр Лукашенко визнав, що Володимир Путін проґавив ситуацію із бунтом Євгена Пригожина. Тому ні себе, ні Путіна він героями не вважає.

Про це повідомив провладний Telegram-канал "Пул Первого", який детально висвітлює усю діяльність білоруського диктатора.

Читайте також:

Героїв не було

Самопроголошений президент Росії Олександр Лукашенко заявив, що йому було дуже боляче слідкувати за подіями навколо бунту Євгена Пригожина.

Він також наголосив, що, хоч і помирив президента РФ Володимира Путіна з власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, але не вважає себе героєм.

"В жодному разі не треба робити з мене героя, ні з мене, ні з Путіна, ні з Пригожина, тому що ми ситуацію проґавили, а потім ми думали, що розсмокчеться, а воно не розсмокталося", — наголосив білоруський диктатор.

У всьому винен Захід

Лукашенко прогнозовано звинуватив у бунті Пригожина Захід.

"Нашу країну весь наш регіон вкотре намагаються підірвати, дезорієнтувати людей. Будь-якими способами розгойдати ситуацію і під цей шум насадити свої правила, встановити свій порядок", — підкреслив де-факто президент Білорусі.

Він також образився, що його переговори з Пригожиним, які зупинили бунт, обізвали "дипломатичною імітацією".

Олександр Лукашенко заявив, що своїми переговорами він врятував сотні тисяч життів.

Лукашенко розповів про переговори з Пригожиним
Лукашенко розповів про переговори з Пригожиним

Нагадаємо, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що вернув свої війська з РФ, тому що хоче уникнути російського кровопролиття, а також заявив, що марш був демонстрацією протесту і не мав на меті повалення влади в країні. 

Метою маршу його військ на Москву, за словами ватажка "Вагнера", було запобігти "знищенню" приватної військової компанії "Вагнер" та "притягнути до відповідальності тих, хто своїми непрофесійними діями зробив величезну кількість помилок під час військової спецоперації".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз