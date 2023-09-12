НАТО не видит признаков намерения РФ напасть на Румынию

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане. Фото: nato.int

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что нет признаков того, что РФ намерена напасть на Румынию. Соответственно, альянс держит контакт со страной после падения российского дрона на ее территорию.

Об этом сообщает Agerpres.ro.

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"Нет никаких признаков того, что Российская Федерация намерена напасть на страну-члена НАТО Румынию или любое другое государство. И это результат мощи и силы нашего союза. Мы являемся первым элементом сдерживания. Очевидно, что когда за несколько сотен метров или за несколько километров от вашего дома, вы слышите шум войны, очевидно, что это вызывает у вас волнение, и очевидно, что это вызывает тревогу. Я это понимаю. Но нет никакого риска для Румынии, что она будет вовлечена в конфликт или он распространится Румынию", — отметил Джоане.

Также заместитель генсека подчеркнул, что в настоящее время Румыния проводит расследование по поводу падения обломков российского БпЛА.

"Очевидно, что Румыния проводит расследование. И я убежден, что в будущем все будет выяснено и представлено общественности. Итак, прежде всего, это не намеренная атака. Мое послание, как румына, заключается в том: будьте уверены, что НАТО принимает все меры для обеспечения защиты всего своего пространства, в том числе и Румынии", — подчеркнул Джоане.

Что предшествовало

Напомним, что МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России из-за обнаруженных на своей территории обломков дронов. Страна-член НАТО начала дипломатическое давление на агрессора.

Также мы сообщали, что на румынской территории были обнаружены остатки еще одного беспилотника, схожего с моделями, применяемыми российскими военными. Части устройства были найдены возле села Плаура в Тульчинском уезде.

Добавим, что ночью, 4 сентября, оккупанты в очередной раз обстреляли Одесщину. Впрочем, во время атаки Измаильского порта "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.