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НАТО не бачить ознак наміру РФ напасти на Румунію

12 вересня 2023 03:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
НАТО не бачить ознак наміру РФ напасти на Румунію
Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. Фото: nato.int
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що немає ознак того, що РФ має намір напасти на Румунію. Відповідно альянс тримає контакт із країною після падіння російського дрона на її територію.

Про це повідомляє Agerpres.ro.

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"Немає жодних ознак того, що Російська Федерація має намір напасти на країну-члена НАТО Румунію чи будь-яку іншу державу. І це є результатом потужності і сили нашого союзу. Ми є першим елементом стримування. Очевидно, що коли за кілька сотень метрів або за кілька кілометрів від вашого будинку, ви чуєте шум війни, очевидно, що це викликає у вас хвилювання, і очевидно, що це викликає тривогу. Я це розумію. Але немає ніякого ризику для Румунії, що вона буде втягнута в конфлікт або він пошириться на Румунію", — зазначив Джоане.

Також заступник генсека наголосив, що наразі Румунія проводить розслідування щодо падіння уламків російського БпЛА.

"Очевидно, що Румунія проводить розслідування. І я переконаний, що в майбутньому все буде з'ясовано і представлено громадськості. Отже, перш за все, це не є навмисною атакою. Моє послання, як румуна, полягає в тому: будьте впевнені, що НАТО вживає усіх заходів для забезпечення захисту усього свого простору, в тому числі і Румунії", — підкреслив Джоане.

Що передувало

Нагадаємо, що МЗС Румунії викликало тимчасового повіреного у справах Росії через виявлені на своїй території уламки дронів. Країна-член НАТО розпочала дипломатичний тиск на агресора.

Також ми повідомляли, що на румунській території було виявлено залишки ще одного безпілотника, схожого з моделями, що застосовуються російськими військовими. Частини пристрою було знайдено біля села Плауру у Тульчинському повіті.

Додамо, що вночі, 4 вересня, окупанти вчергове обстріляли Одещину. Втім, під час атаки Ізмаїльського порту "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

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