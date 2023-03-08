НАТО должно отправить постоянный военный контингент в страны Балтии, — Писториус

В Альянсе рассматриваются варианты с постоянным размещением войск на территории стран Балтии

Борис Писториус заявил, что не Германия, а НАТО должно обеспечивать покой в странах Балтии своими войсками. В трех балтийских странах можно разместить одну или несколько бригад войск НАТО.

Об этом сообщает издание CNN.

НАТО, а не Германия

Во время совместной пресс-конференции с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом глава минобороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что в странах Балтии должен появиться постоянный контингент НАТО.

"Вопрос не столько в том, что собирается делать Германия, сколько в том, что НАТО считает правильным и необходимым", — подчеркнул представитель ФРГ, войска которой находятся на территории Литвы с 2014 года.

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Писториус заявил, что руководители войск НАТО в Европе рассматривают разные варианты размещения своих подразделений в балтийских странах.

"Что, по мнению НАТО, правильно в военном плане и с точки зрения сдерживания и гибкости? Постоянная бригада на Балтике или несколько?" — подчеркнул министр обороны Германии.

Напомним, в декабре стало известно, что Соединенные Штаты намерены увеличить постоянное военное присутствие в странах Балтийского региона — Эстонии, Латвии и Литве.

Фото: Facebook Писториус