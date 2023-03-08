НАТО має відправити постійний військовий контингент у країни Балтії, — Пісторіус
Борис Пісторіус заявив, що не Німеччина, а НАТО має забезпечувати спокій у країнах Балтії своїми військами. У трьох балтійських країнах можливо розмістити одну або кілька бригад військ НАТО.
Про це повідомляє видання CNN.
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НАТО, а не Німеччина
Під час спільної пресконференції із міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом очільник міноборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що у країнах Балтії має з’явитися постійний контингент НАТО.
"Питання не стільки в тому, що збирається робити Німеччина, скільки в тому, що НАТО вважає правильним і необхідним", — наголосив представник ФРН, війська якої перебувають на території Литви з 2014 року.
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Пісторіус заявив, що керівники військ НАТО у Європі розглядають різні варіанти розміщення своїх підрозділів у балтійських країнах.
"Що, на думку НАТО, є правильним у військовому плані та з точки зору стримування та гнучкості? Постійна бригада на Балтиці чи кілька?" — наголосив міністр оборони Німеччини.
Нагадаємо, у грудні стало відомо, що Сполучені Штати Америки мають намір збільшити постійну військову присутність у країнах Балтійського регіону — Естонії, Латвії та Литві.
Фото: Facebook Пісторіуса