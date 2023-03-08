НАТО має відправити постійний військовий контингент у країни Балтії, — Пісторіус

В Альянсі розглядають варіанти із постійним розміщенням військ на території країн Балтії

Борис Пісторіус заявив, що не Німеччина, а НАТО має забезпечувати спокій у країнах Балтії своїми військами. У трьох балтійських країнах можливо розмістити одну або кілька бригад військ НАТО.

Про це повідомляє видання CNN.

НАТО, а не Німеччина

Під час спільної пресконференції із міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом очільник міноборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що у країнах Балтії має з’явитися постійний контингент НАТО.

"Питання не стільки в тому, що збирається робити Німеччина, скільки в тому, що НАТО вважає правильним і необхідним", — наголосив представник ФРН, війська якої перебувають на території Литви з 2014 року.

Скільки військ потрібно на кордоні з росією

Пісторіус заявив, що керівники військ НАТО у Європі розглядають різні варіанти розміщення своїх підрозділів у балтійських країнах.

"Що, на думку НАТО, є правильним у військовому плані та з точки зору стримування та гнучкості? Постійна бригада на Балтиці чи кілька?" — наголосив міністр оборони Німеччини.

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що Сполучені Штати Америки мають намір збільшити постійну військову присутність у країнах Балтійського регіону — Естонії, Латвії та Литві.

Фото: Facebook Пісторіуса