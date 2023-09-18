Следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам состоится в Киеве, — СМИ

Встреча министров иностранных дел стран ЕС в мае 2023 года. Фото: google.com

Следующее заседание Совета Европейского союза по иностранным делам состоится в Киеве. Оно запланировано на начало октября.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на источники.

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Встреча Совета ЕС по иностранным делам

"27 европейских министров встретятся в украинской столице в начале октября", — говорится в сообщении.

По словам источников, целью встречи является продолжение "политической интеграции", демонстрация поддержки ЕС, а также подведение итогов по некоторым важным вопросам, таким как увеличение военной помощи и дальнейшее усиление санкций.

Напомним, в среду, 13 сентября, Совет ЕС принял решение о продлении санкций против лиц, несущих угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Ограничения продлятся еще шесть месяцев, до 15 марта 2024 года.

Также мы писали, что Европейский Союз в октябре может начать обсуждение нового пакета санкций против России. В нем могут быть ранее анонсированы ограничения на торговлю алмазами РФ, которые планируют ввести государства G7.

Добавим, Европарламент официально обвинил белорусский режим под руководством Александра Лукашенко в сотрудничестве с российскими военными преступлениями в Украине и потребовал создания отдельного трибунала для рассмотрения этого вопроса. Кроме того, дипломаты отмечают роль Лукашенко в нарушениях прав человека и репрессиях против белорусов.