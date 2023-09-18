Наступне засідання Ради ЄС із закордонних справ відбудеться у Києві, — ЗМІ

Зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС у травні 2023 року. Фото: google.com

Наступне засідання Ради Європейського союзу із закордонних справ відбудеться у Києві. Воно заплановане на початок жовтня.

Про це повідомляє ANSA із посиланням на джерела.

Читайте також:

Зустріч Ради ЄС із закордонних справ

"27 європейських міністрів зустрінуться в українській столиці на початку жовтня", — йдеться у повідомленні.

За словами джерел, метою зустрічі є продовження "політичної інтеграції", демонстрація підтримки ЄС, а також підбиття підсумків у деяких важливих питаннях, таких як збільшення військової допомоги та подальше посилення санкцій.

Нагадаємо, у середу, 13 вересня, Рада ЄС ухвалила рішення про продовження санкцій проти осіб, які несуть загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Обмеження триватимуть ще шість місяців, до 15 березня 2024 року.

Також ми писали, що Європейський Союз вже в жовтні може почати обговорення нового пакета санкцій проти Росії. У ньому можуть бути анонсовані раніше обмеження на торгівлю алмазами РФ, які планують запровадити держави G7.

Додамо, Європарламент офіційно звинуватив білоруський режим під керівництвом Олександра Лукашенка у співпраці з російськими воєнними злочинами в Україні та зажадав створення окремого трибуналу для розгляду цього питання. Крім того, дипломати наголошують на ролі Лукашенка у порушеннях прав людини та репресіях проти білорусів.