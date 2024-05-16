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Наступление на Харьковщине и возможные угрозы на фронте — Зеленский провел Ставку

16 мая 2024 12:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Наступление на Харьковщине и возможные угрозы на фронте — Зеленский провел Ставку
Владимир Зеленский. Фото: Telegram Зеленского
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего в четверг, 16 мая. Глава государства вместе с собравшимися обсудили, в частности, ситуацию на севере Харьковщины, перспективы боевых действий и потенциальные угрозы на фронте.

Об этом Зеленский рассказал в Telegram.

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"Ставка. Сегодня — в Харькове. Заслушал развернутый доклад Главкома Александра Сырского, командующих ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля и ОТУ "Харьков" Михаила Драпатого", — написал Зеленский, говоря о деталях проведения Ставки.

Он добавил, что во время встречи собравшиеся проанализировали перспективы боевой ситуации, возможные угрозы в ближайшее время и возможности Украины противодействовать российским наступательным планам.

Глава государства добавил, что по состоянию на сегодня ситуация Харьковщине хоть и контролируемая, но направление в целом остается крайне сложным.

"Председатели ГУР и СВР доложили о намерениях оккупанта, руководитель СБУ — по контрдиверсионным мерам. Определен план дальнейших действий — и для областных властей Харьковщины, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе", — написал Зеленский.

Зеленский провел Ставку
Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

 

Напомним, российские оккупанты не прекращают обстреливать прифронтовый город Волчанск на Харьковщине. Кроме того, есть попадания и по Чугуеву. Об общей ситуации в регионе рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

К слову, в связи с боевыми действиями продолжается эвакуация населения. За минувшие сутки в безопасные регионы вывезли еще 1 756 человек.

Владимир Зеленский
война
ВСУ
россияне
Харьковская область
оккупанты
Ставка верховного главнокомандующего
война в Украине
Александр Сырский
ситуация на фронте

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