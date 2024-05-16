Наступление на Харьковщине и возможные угрозы на фронте — Зеленский провел Ставку

Владимир Зеленский. Фото: Telegram Зеленского

Президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего в четверг, 16 мая. Глава государства вместе с собравшимися обсудили, в частности, ситуацию на севере Харьковщины, перспективы боевых действий и потенциальные угрозы на фронте.

Об этом Зеленский рассказал в Telegram.

Читайте также:

Ставка Зеленского 16 мая

"Ставка. Сегодня — в Харькове. Заслушал развернутый доклад Главкома Александра Сырского, командующих ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля и ОТУ "Харьков" Михаила Драпатого", — написал Зеленский, говоря о деталях проведения Ставки.

Он добавил, что во время встречи собравшиеся проанализировали перспективы боевой ситуации, возможные угрозы в ближайшее время и возможности Украины противодействовать российским наступательным планам.

Глава государства добавил, что по состоянию на сегодня ситуация Харьковщине хоть и контролируемая, но направление в целом остается крайне сложным.

"Председатели ГУР и СВР доложили о намерениях оккупанта, руководитель СБУ — по контрдиверсионным мерам. Определен план дальнейших действий — и для областных властей Харьковщины, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе", — написал Зеленский.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты не прекращают обстреливать прифронтовый город Волчанск на Харьковщине. Кроме того, есть попадания и по Чугуеву. Об общей ситуации в регионе рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

К слову, в связи с боевыми действиями продолжается эвакуация населения. За минувшие сутки в безопасные регионы вывезли еще 1 756 человек.