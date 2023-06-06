Зеленский назвал, каковы последствия подрыва Каховской ГЭС

Последствия подрыва Каховской ГЭС: президент назвал основные проблемы, которые возникнут
В результате подрыва Каховской ГЭС возникла очень сложная ситуация на юге Украины. Однако основные последствия экологической катастрофы будут заметны уже через неделю.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Сколько населённых пунктов затопит вода
По словам лидера Украины, в результате подрыва дамбы на ГЭС будут затоплены от 35 до 80 населенных пунктов.
Проблемы с питьевой водой
В то же время Зеленский предупредил о проблемах с питьевой водой. Появятся они даже там, где не произошло затопления.
"Будут большие проблемы с питьевой водой даже там, где не затоплено, в Днепровском регионе, Запорожском и Херсонском. Последствия трагедии будут понятны через неделю после того, как спадет вода. Параллельно все команды работают, все на месте. С нашей стороны мы сделали соответствующие шаги по международному сообществу. Мы подключаем всех на уровне глав государств, правительств. Не только речь идет о помощи, но и о том, чтобы зафиксировали", — отметил Зеленский.
Напомним, ранее мы писали, когда произойдет пик разлива воды из водохранилища в результате подрыва дамбы на Каховской ГЭС.
Добавим, что вода из водохранилища начала затапливать населенные пункты в области. В сети обнародовали последствия страшной катастрофы.