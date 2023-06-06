Зеленский назвал, каковы последствия подрыва Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В результате подрыва Каховской ГЭС возникла очень сложная ситуация на юге Украины. Однако основные последствия экологической катастрофы будут заметны уже через неделю.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Сколько населённых пунктов затопит вода

По словам лидера Украины, в результате подрыва дамбы на ГЭС будут затоплены от 35 до 80 населенных пунктов.

Проблемы с питьевой водой

В то же время Зеленский предупредил о проблемах с питьевой водой. Появятся они даже там, где не произошло затопления.

"Будут большие проблемы с питьевой водой даже там, где не затоплено, в Днепровском регионе, Запорожском и Херсонском. Последствия трагедии будут понятны через неделю после того, как спадет вода. Параллельно все команды работают, все на месте. С нашей стороны мы сделали соответствующие шаги по международному сообществу. Мы подключаем всех на уровне глав государств, правительств. Не только речь идет о помощи, но и о том, чтобы зафиксировали", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, когда произойдет пик разлива воды из водохранилища в результате подрыва дамбы на Каховской ГЭС.

Добавим, что вода из водохранилища начала затапливать населенные пункты в области. В сети обнародовали последствия страшной катастрофы.