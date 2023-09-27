Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow "Наши замыслы реализуются": Зеленский провел селектор arrow

"Наши замыслы реализуются": Зеленский провел селектор

27 сентября 2023 12:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Наши замыслы реализуются": Зеленский провел селектор
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 27 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. По его словам, он получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, данных разведок.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

Читайте также:

Селекторное совещание

Зеленский рассказал, что сегодня, 27 сентября, на селекторном совещании он получил отчеты по ситуации на фронте, поставкам техники и боеприпасам, данным разведкам.

"Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие реализуемые замыслы", — подчеркнул Президент.

Кроме того, он получил отчет о ситуации в Херсонской области. Враг продолжает терроризировать территории, на которые может дотянуться. Только за последние сутки оккупанты сбросили 26 КАБов. Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Президент поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор.

"Есть результат от СБУ. Накрыли наводчиков, корректировавших ночной удар по Киеву неделю назад. Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет", — добавил Зеленский.

Напомним, 26 сентября Владимир Зеленский анонсировал "громкие" новости с фронта и новые санкции против РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз