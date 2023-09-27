"Наши замыслы реализуются": Зеленский провел селектор

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 27 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. По его словам, он получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, данных разведок.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

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Селекторное совещание

Зеленский рассказал, что сегодня, 27 сентября, на селекторном совещании он получил отчеты по ситуации на фронте, поставкам техники и боеприпасам, данным разведкам.

"Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие реализуемые замыслы", — подчеркнул Президент.

Кроме того, он получил отчет о ситуации в Херсонской области. Враг продолжает терроризировать территории, на которые может дотянуться. Только за последние сутки оккупанты сбросили 26 КАБов. Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Президент поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор.

"Есть результат от СБУ. Накрыли наводчиков, корректировавших ночной удар по Киеву неделю назад. Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет", — добавил Зеленский.

Напомним, 26 сентября Владимир Зеленский анонсировал "громкие" новости с фронта и новые санкции против РФ.