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"Наші задуми реалізуються": Зеленський провів селектор

27 вересня 2023 12:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Наші задуми реалізуються": Зеленський провів селектор
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 27 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор. За його словами, він отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах. 

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Селекторна нарада

Зеленський розповів, що сьогодні, 27 вересня, на селекторній нараді він отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок.

"Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються", — підкреслив Президент. 

Окрім того, він отримав звіт щодо ситуації на Херсонщині. Ворог продовжує тероризувати території, до яких може дотягнутися. Лише за останню добу окупанти скинули 26 КАБів. Наслідки ліквідовують, людям надають допомогу. Президент доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити цей терор.

"Є результат від СБУ. Накрили навідників, які коригували нічний удар по Києву тиждень тому. Хороший сигнал усім зрадникам: відплата буде", — додав Зеленський. 

Нагадаємо, 26 вересня Володимир Зеленський анонсував "гучні" новини з фронту та нові санкції проти РФ.

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