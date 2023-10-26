Нардепы подали заявление в полицию на Арестовича — в чем обвиняют

Нардепы в ВР, подавшие заявление на Алексея Арестовича. Фото: Наталья Пипа\Facebook

Стало известно, что во вторник, 24 октября, народный депутат от "Голоса" Наталья Пипа и ее коллеги подали заявление в Нацполицию на бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. Они обвиняют его в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления.

Об этом сообщила Наталья Пипа.

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Известно, что заявление подписали 29 народных депутатов.

"Я и 28 моих коллег — народных депутатов подали заявление в Национальную полицию на Арестовича за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения. Спасибо коллегам депутатам за собранные под документом подписи и задекларированную поддержку. Я считаю (а моя семья, коллеги и сограждане горячо поддерживают), что Разведчик-Любитель является настоящим преступником. И я это подробно объяснила правоохранительным органам", — написала Пипа.

Фрагмент заявления. Фото: Наталья Пипа\Facebook

Что этому предшествовало

Следует напомнить, что в начале июня этого года Наталья Пипа подала заявление в полицию на уличного музыканта, который во Львове пел песни Виктора Цоя. Как известно, сначала нардеп сделала замечание молодому человеку, на что он и его товарищ агрессивно отреагировали. После этого Пипа вызвала полицию.

Эта ситуация стала поводом к тому, что Алексей Арестович обвинил Пипу в "разжигании национальной вражды" и подал заявление в полицию.

Как объясняет депутат в своем заявлении от 24 октября, Арестович "занимается самопиаром и хайпом на тему притеснений русскоязычных украинцев". Ведь, согласно закону, в Украине запрещено публично использовать музыкальные продукты государства-агрессора. Кроме того, Львовский областной совет установил мораторий на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта с 2018 года.

"Я считаю, что Нарцисс прямо нарушил ч.1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение суду, прокурору, следователю, дознавателю или органу досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения). В целом действия этого персонажа напрямую связаны с национальной угрозой безопасности Украины", — добавила Пипа.

Напомним, народный депутат Украины Инна Совсун заявила, что в полиции начали досудебное расследование в отношении экссоветника ОП Алексея Арестовича. Ранее чиновница подавала на него заявление в правоохранительные органы за сексистские высказывания о женщинах.