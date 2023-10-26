Нардепи подали заяву в поліцію на Арестовича — у чому звинувачують

Нардепи у ВР, які подали заяву на Олексія Арестовича. Фото: Наталія Піпа\Facebook

Стало відомо, що у вівторок, 24 жовтня, народна депутатка від "Голосу" Наталія Піпа та її колеги подали заяву до Нацполіції на колишнього радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича. Вони звинувачують його у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення.

Про це повідомила Наталія Піпа.

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Відомо, що загалом заяву підписали 29 народних депутатів.

"Я та 28 моїх колег — народних депутатів подали заяву в Національну поліцію на Арестовича за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Дякую колегам-депутатам за зібрані під документом підписи та задекларовану підтримку. Я вважаю (а моя сім’я, колеги та співгромадяни гаряче підтримують), що Развєдчік-Аматор є справжнім злочинцем. І я це детально пояснила правоохоронним органам", — написала Піпа.

Фрагмент заяви. Фото: Наталія Піпа\Facebook

Що цьому передувало

Варто нагадати, що на початку червня цього року Наталія Піпа подала заяву до поліції на вуличного музиканта, який у Львові співав пісні Віктора Цоя. Як відомо, спочатку нардепка зробила зауваження хлопцю, на що він та його товариш агресивно відреагували. Після цього Піпа викликала поліцію.

Ця ситуація стала приводом до того, що Олексій Арестович звинуватив Піпу у "розпалюванні національної ворожнечі" та подав заяву до поліції.

Як пояснює депутатка у своїй заяві від 24 жовтня, Арестович "займається самопіаром та хайпом на темі утисків російськомовних українців". Адже, згідно із законом, в Україні заборонено публічно використовувати музичні продукти держави-агресора. Окрім цього, Львівська обласна рада встановила мораторій на публічне використання будь-якого російськомовного культурного продукту з 2018 року.

"Я вважаю, що Нарцис прямо порушив ч.1 ст. 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому, дізнавачу або органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення). Загалом дії цього персонажа прямо пов’язані із загрозою національній безпеці України", — додала Піпа.

Нагадаємо, народна депутатка України Інна Совсун заявила, що в поліції розпочали досудове розслідування щодо ексрадника ОП Олексія Арестовича. Раніше чиновниця подавала на нього заяву до правоохоронних органів за сексистські висловлювання про жінок.