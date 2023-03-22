Нардепы поддержали законопроект о реформе дошкольного образования в первом чтении
Вчера, 21 марта, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект по реформе дошкольного образования. В частности, он предусматривает решение проблемы с наполненностью детсадов.
Об этом информирует пресс-служба парламента.
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Что известно
Инициатор документа нардеп Владимир Воронов доложил, что его законопроект призван, чтобы реформировать дошкольное образование, четко определив формы его получения, формы детских садов, педагогическую поддержку родителей и ряд важных изменений.
По его словам, для родителей актуальным станет решение проблемы наполненности групп, она должна уменьшиться, чтобы дети нормально учились с учетом индивидуальных интересов, потребностей и формирования индивидуальной образовательной траектории.
"Также мы предлагаем создать центры педагогической и психологической поддержки и помощи родителям, как минимум один в каждом территориальном обществе. Это поможет им получить информацию об образовательных программах, учебно-методическом и информационном обеспечении", — рассказал депутат.
Также он отметил, что документ должен обеспечить справедливую очередность зачисления детей в учебные заведения.
Воронов добавил, что изменения будут касаться и формы детских садов. В частности, могут быть семейные (свои дети и малыши друзей или соседей), мобильные для детей из отдаленных населенных пунктов, "школа супергероев" для детей на стационарном лечении и центры педагогического партнерства для детей, которые с рождения находятся вместе с родителями.
Напомним, ранее мы писали, что Верховная Рада приняла закон, запрещающий географические названия, связанные с россией.