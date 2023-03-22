Нардепи підтримали законопроєкт про реформу дошкільної освіти у першому читанні

Ініціатор законопроєкту депутат Володимир Воронов

Вчора, 21 березня, Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт щодо реформи дошкільної освіти. Зокрема, він передбачає розв'язання проблеми з наповненістю дитсадків.

Про це інформує пресслужба парламенту.

Що відомо

Ініціатор документа нардеп Володимир Воронов доповів, що його законопроєкт покликаний, аби реформувати дошкільну освіту, чітко визначивши форми її здобуття, форми дитячих садочків, педагогічну підтримку батьків та ще низку важливих змін.

За його словами, для батьків актуальним стане розв’язання проблеми наповненості груп, вона має зменшитися, щоб діти нормально навчалися з врахуванням індивідуальних інтересів, потреб та формуванням індивідуальної освітньої траєкторії.

"Також ми пропонуємо створити центри педагогічної та психологічної підтримки та допомоги батькам, як мінімум один у кожній територіальній громаді. Це допоможе їм отримати інформацію про освітні програми, навчально-методичне та інформаційне забезпечення", — розповів депутат.

Також він відмітив, що документ має забезпечити справедливу черговість зарахування дітей до закладів освіти.

Воронов додав, що зміни стосуватимуться і форми дитячих садочків. Зокрема, можуть бути сімейні (свої діти та малеча друзів чи сусідів), мобільні для дітей з віддалених населених пунктів, "школа супергероїв" для дітей на стаціонарному лікуванні та центри педагогічного партнерства для дітей, які від народження знаходяться разом з батьками.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє географічні назви, що повʼязані з росією.