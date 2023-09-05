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Нардепы хотят закрыть реестр декларирования состояния еще на год

5 сентября 2023 13:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Нардепы хотят закрыть реестр декларирования состояния еще на год
Заседание Верховной Рады. Фото: gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 5 сентября, Парламент будет голосовать за законопроект №9534 о возобновлении декларирования. Однако есть риск, что нардепы проголосуют за закрытый реестр, поскольку боятся показать свое состояние, приобретенное за время полномасштабной войны.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

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Возобновят ли декларирование состояния

Сегодня, 5 сентября, Парламент будет голосовать за законопроект №9534 о возобновлении декларирования во втором чтении, однако нардепы хотят закрыть реестр декларирования состояния еще на год. Соответствующую поправку уже внесен в зарегистрированный законопроект.

"Депутаты, очевидно, боятся отважиться показать свое состояние, приобретенное за время полномасштабной войны. Большинство аргументов за закрытый реестр — это манипуляция, цель которой — оттянуть как можно дальше момент, когда придется отчитываться за отпуска в Дубае и новые имения на Печерске", — отметил Юрчишин.

Он отметил, что за открытый реестр деклараций выступает абсолютное большинство общества, в том числе военные, а также наши международные партнеры из стран Великой Семерки.

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Реакция Стефанчука

"На этой неделе Украинский Парламент будет рассматривать ряд законопроект, касающихся нашего продвижения к ЕС. И, в частности, законопроект № 9534 о возобновлении электронного декларирования и законопроект № 9269-д о PEP-ах", — заявил председатель ВР.

Поэтому он призвал все депутатские фракции и группы всех народных депутатов Украины поддержать эти законопроекты в том виде, в котором это позволит выполнить наши обязательства.

"Именно от нашего с вами голосования зависит успешность пути нашей страны в ЕС", — подчеркнет Стефанчук.

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Напомним, недавно глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, зачем и как возвращать декларирование доходов чиновников во время войны.

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