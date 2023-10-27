Нардепа Дубневича принудительно доставят в суд по делу хищения 93 млн гривен
Высший антикоррупционный суд постановил обязательное присутствие народного депутата Ярослава Дубневича на ближайшем слушании по делу хищения 93 млн гривен АО "Укрзализныци" и ввел штраф за отсутствие. При этом, ВАКС постановил, принудительно доставить нардепа на заседание суда.
Об этом сообщает ВАКС.
Решение ВАКС по делу Дубневича
Сообщается, что 26 октября 2023 года было решено доложить депутата в здание суда для предварительного слушания, которое запланировано на 2 ноября в 10:00 по адресу: ул. Крещатик, 42-а, Киев.
Суд доверил обязанность обеспечить присутствие Дубневича детективам Национального бюро по борьбе с коррупцией Украины. За пропуск заседания с депутата взимается штраф, равный двум минимальным зарплатам для работоспособных граждан, или 5 368 грн.
Стоит отметить, что имя депутата не было упомянуто в официальной информации, однако медиа-ресурс "Суспільне", ссылаясь на источники в силовых структурах, указывает, что речь идет о Ярославе Дубневиче. Его обвиняют в незаконном присвоении средств АО "Укрзализныци" на сумму свыше 93 млн гривен.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении народному депутату Ярославу Дубневичу на 2,1 млрд грн.
Читайте Новини.LIVE!