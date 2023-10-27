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Нардепа Дубневича принудительно доставят в суд по делу хищения 93 млн гривен

27 октября 2023 10:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Нардепа Дубневича принудительно доставят в суд по делу хищения 93 млн гривен
Народный депутат Ярослав Дубневич. Фото: Олег Федонюк/Facebook
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Высший антикоррупционный суд постановил обязательное присутствие народного депутата Ярослава Дубневича на ближайшем слушании по делу хищения 93 млн гривен АО "Укрзализныци" и ввел штраф за отсутствие. При этом, ВАКС постановил, принудительно доставить нардепа на заседание суда.

Об этом сообщает ВАКС.

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Сообщается, что 26 октября 2023 года было решено доложить депутата в здание суда для предварительного слушания, которое запланировано на 2 ноября в 10:00 по адресу: ул. Крещатик, 42-а, Киев.

Суд доверил обязанность обеспечить присутствие Дубневича детективам Национального бюро по борьбе с коррупцией Украины. За пропуск заседания с депутата взимается штраф, равный двум минимальным зарплатам для работоспособных граждан, или 5 368 грн.

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Сообщение ВАКС. Фото: скриншот

Стоит отметить, что имя депутата не было упомянуто в официальной информации, однако медиа-ресурс "Суспільне", ссылаясь на источники в силовых структурах, указывает, что речь идет о Ярославе Дубневиче. Его обвиняют в незаконном присвоении средств АО "Укрзализныци" на сумму свыше 93 млн гривен.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении народному депутату Ярославу Дубневичу на 2,1 млрд грн.

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