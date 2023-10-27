Нардепа Дубневича примусово доставлять в суд по справі розкрадання 93 млн гривень

Народний депутат Ярослав Дубневич. Фото: Олег Федонюк/Facebook

Вищий антикорупційний суд ухвалив обов'язкову присутність народного депутата Ярослава Дубневича на найближчому слуханні у справі розкрадання 93 млн гривень АТ "Укрзалізниці" та ввів штраф за відсутність. При цьому ВАКС ухвалив примусово доставити нардепа на засідання суду.

Про це повідомляє ВАКС.

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Повідомляється, що 26 жовтня 2023 року було вирішено доповісти депутата до будівлі суду для попереднього слухання, яке заплановано на 2 листопада о 10.00 за адресою: вул. Хрещатик, 42а, Київ.

Суд довірив обов'язок забезпечити присутність Дубневича детективам Національного бюро боротьби з корупцією України. За пропуск засідання з депутата стягується штраф, що дорівнює двом мінімальним зарплатам для працездатних громадян, або 5 368 грн.

Повідомлення ВАКС. Фото: скриншот

Варто зазначити, що ім'я депутата не було згадано в офіційній інформації, проте медіаресурс "Суспільне", посилаючись на джерела в силових структурах, зазначає, що йдеться про Ярослава Дубневича. Його звинувачують у незаконному привласненні коштів АТ "Укрзалізниці" на суму понад 93 млн гривень.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутату Ярославу Дубневичу на 2,1 млрд грн.