Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин решил сложить мандат: фото заявления

Олег Волошин

Верховная Рада получила заявление о составлении депутатского мандата от нардепа, избранного от ОПЗЖ, Олега Волошина. Документ датирован 26 января.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Когда рассмотрят заявление

Спикер парламента обещает не затягивать с рассмотрением заявления от Волошина.

"Заявление о сложении полномочий народного депутата Украины поступило в Верховную Раду Украины. В соответствии с Конституцией Украины. С рассмотрением заявления украинский парламент затягивать не будет", — написал Стефанчук.

Олег Волошин — народный депутат Украины от запрещенной ОПЗЖ IX созыва. С января 2022 находится под санкциями Министерства финансов США, которые были введены за "участие в контролируемой российским правительством деятельности по влиянию с целью дестабилизации Украины". После полномасштабного вторжения рф Олег Волошин, по данным СМИ, уехал из страны.

Напомним, в январе Верховная Рада Украины лишила мандатов пятерых нардепов — Медведчука, Козака, Кузьмина, Деркача и Аксенова.