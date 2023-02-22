Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин решил сложить мандат: фото заявления

Нардеп от ОПЗЖ Волошин решил сложить мандат: заявление уже в Раде
Верховная Рада получила заявление о составлении депутатского мандата от нардепа, избранного от ОПЗЖ, Олега Волошина. Документ датирован 26 января.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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Когда рассмотрят заявление
Спикер парламента обещает не затягивать с рассмотрением заявления от Волошина.
"Заявление о сложении полномочий народного депутата Украины поступило в Верховную Раду Украины. В соответствии с Конституцией Украины. С рассмотрением заявления украинский парламент затягивать не будет", — написал Стефанчук.
Олег Волошин — народный депутат Украины от запрещенной ОПЗЖ IX созыва. С января 2022 находится под санкциями Министерства финансов США, которые были введены за "участие в контролируемой российским правительством деятельности по влиянию с целью дестабилизации Украины". После полномасштабного вторжения рф Олег Волошин, по данным СМИ, уехал из страны.
Напомним, в январе Верховная Рада Украины лишила мандатов пятерых нардепов — Медведчука, Козака, Кузьмина, Деркача и Аксенова.