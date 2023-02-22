Нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин вирішив скласти мандат: фото заяви

Олег Волошин

Верховна Рада отримала заяву про складання депутатського мандата від нардепа, обраного від ОПЗЖ, Олега Волошина. Документ датований 26 січня.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Коли розглянуть заяву

Спікер парламенту обіцяє не затягувати з розглядом заяви від Волошина.

"Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. У відповідності до Конституції України. Із розглядом заяви український парламент затягувати не буде", — написав Стефанчук.

Олег Волошин – народний депутат України від забороненої ОПЗЖ IX скликання. З січня 2022 року перебуває під санкціями Міністерства фінансів США, які були введені за "участь у контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України". Після повномасштабного вторгнення рф Олег Волошин, за даними ЗМІ, виїхав із країни.

Нагадаємо, у січні Верховна Рада України позбавила мандатів п'ятьох нардепів — Медведчука, Козака, Кузьміна, Деркача та Аксьонова.