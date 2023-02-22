Нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин вирішив скласти мандат: фото заяви

Нардеп від ОПЗЖ Волошин вирішив скласти мандат: заява уже у Раді
Верховна Рада отримала заяву про складання депутатського мандата від нардепа, обраного від ОПЗЖ, Олега Волошина. Документ датований 26 січня.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
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Коли розглянуть заяву
Спікер парламенту обіцяє не затягувати з розглядом заяви від Волошина.
"Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. У відповідності до Конституції України. Із розглядом заяви український парламент затягувати не буде", — написав Стефанчук.
Олег Волошин – народний депутат України від забороненої ОПЗЖ IX скликання. З січня 2022 року перебуває під санкціями Міністерства фінансів США, які були введені за "участь у контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України". Після повномасштабного вторгнення рф Олег Волошин, за даними ЗМІ, виїхав із країни.
Нагадаємо, у січні Верховна Рада України позбавила мандатів п'ятьох нардепів — Медведчука, Козака, Кузьміна, Деркача та Аксьонова.