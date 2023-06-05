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Нардеп Мялык подключился на заседание комитета прямо из парикмахерской: курьезное фото

5 июня 2023 21:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Депутат из Ровенской области Виктор Мялык подключился на заседание из парикмахерской
Народный депутат Виктор Мялык. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Народный депутат от партии "За Будущее" Виктор Мялык подключился на заседание прямо из салона парикмахерской. Приводя красоту, он голосовал за рассмотрение важных вопросов.

Об этом сообщает активист движения "Честно" Александр Салиженко.

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Активист отметил, что от увиденного он очень удивился.

"За многие годы мониторинга работы Верховной Рады Украины мы в Рухе "Честно" многое видели, но сегодня удивился даже я", — отмечает Александр.

И добавляет, что подобную ситуацию он наблюдал впервые. Мужчина видел много депутатов, которые включались на заседание комитетов за рулем авто, с сигаретой в кадре или во время прогулки.

"Раньше неоднократно видели нардепов, которые включались на заседание комитетов в видеорежиме за рулем авто (сегодня один из нардепов даже сделал замечание другому, чтобы тот пристегнул ремень безопасности), с сигаретой в кадре или во время прогулки. Но сегодня мажоритарщик из Ровенской области от группы " За Будущее "Виктор Мялык включился на заседание Комитета госвласти из кресла парикмахерской и голосовал во время рассмотрения вопросов!" — отмечает Салиженко.

Виктор Мялык подключился на заседание из парикмахерской. Фото: скриншот

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