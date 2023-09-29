Нардеп Лозинский вернулся в ВР после службы в ВСУ и вспомнил о погибших собратьях

Нардеп Роман Лозинский. Фото: facebook/lozynskyi.roman

Нардеп Роман Лозинский из фракции "Голос" решил вернуться к своей работе в Верховной Раде. Он 15 месяцев служил в рядах ВСУ и участвовал в боевых действиях.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Отмечается, что Лозинский является единственным членом парламента, ушедшим воевать во время мобилизации с начала полномасштабной войны, которую начала Россия.

Возвращение на госслужбу

"Во избежание двойных трактовок сразу напишу, что я не демобилизован. Ибо таких оснований для меня, как и для большинства мобилизованных, не было. Но были основания в соответствии с требованиями Закона о статусе народного депутата (ст. 20 п. 6). Я вернулся на государственную службу. Продолжаю работать с моим подразделением, но уже не в зоне боевых действий", — отметил он.

Участие в боевых действиях

Лозинский рассказал также, в каких боевых действиях участвовал, передаем в оригинале:

Оборона Николаева и остановка движения россиян на Одессу в марте-апреле 2022 года.

Разведка на оккупированной территории в 30 километрах от линии фронта.

Прилет баллистической ракеты в расположение.

Первый турникет раненному собратью.

Освобождение Давидова Брода и плацдарма на Ингулке.

Объятья в Херсоне в первый день деоккупации.

Почти 200 дней боевых распоряжений бок о бок с лучшими.

Роман Лозинский вместе с собратьями. Фото: facebook/lozynskyi.roman

Потеря собратьев

Кроме того, он упомянул о том, как терял своих собратьев. По его словам, он будет делать все для того, чтобы украинские воины возвращались живыми.

"Лучших уже нет здесь. Курица, Историк, Гармаш (Француз), Творец… десятки, сотни наших. Как и многие собратья, чувствую вину, что выжил. Перед нашими, которые уже Там. Это болит каждый день. Чувствую вину, что уже в тылу. А не на позициях рядом.Теперь единственное, что могу — фигачить и сделать все от себя возможно.Чтобы страшная цена, которую заплатили наши лучшие, не была напрасной.Чтобы те, кто ежедневно рискуют жизнью на позициях и в наступлении, были уверены, ради чего все это", — подчеркнул депутат.

Скриншот сообщения

Напомним, 6 сентября в районе села Одрадокаменка Херсонской области погиб Герой Украины, разведчик и полевой командир Андрей Орлов с позывным "Сармат". В ГУР рассказали о погибшем воине и чем он был известен.