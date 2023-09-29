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Нардеп Лозинський повернувся до ВР після служби в ЗСУ та згадав за загиблих побратимів

29 вересня 2023 18:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Нардеп Лозинський повернувся до ВР після служби в ЗСУ та згадав за загиблих побратимів
Нардеп Роман Лозинський. Фото: facebook/lozynskyi.roman
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Нардеп Роман Лозинський з фракції "Голос" вирішив повернутися до своєї роботи у Верховній Раді. Він 15 місяців служив в лавах ЗСУ та брав участь в бойових діях.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що Лозинський є єдиним членом парламенту, який пішов воювати під час мобілізації від початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія.

Повернення на держслужбу

"Аби уникнути подвійних трактувань, одразу напишу, що я не демобілізований. Бо таких підстав для мене, як і для більшості мобілізованих, не було. Але були підстави відповідно до вимог Закону про статус народного депутата (ст. 20 п. 6). Я повернувся на державну службу. Продовжую працювати з моїм підрозділом, але вже не в зоні бойових дій", — зауважив він.

Участь в бойових діях

Лозинський розповів також, в яких бойових діях брав участь, передаємо в оригіналі:

  • Оборона Миколаєва і зупинка руху росіян на Одесу в березні-квітні 2022.
  • Розвідка на окупованій території за 30 кілометрів від лінії фронту.
  • Приліт балістичної ракети в розташування.
  • Перший турнікет пораненому побратиму.
  • Звільнення Давидового Броду та плацдарму на Інгульці.
  • Обійми в Херсоні в перший день деокупації.
  • Майже 200 днів бойових розпоряджень пліч-о-пліч з найкращими.
повернення нардепа до ВР
Роман Лозинський разом з побратимами. Фото: facebook/lozynskyi.roman

Втрата побратимів

Крім того, він згадав про те, як втрачав своїх побратимів. За його словами, він буде робити все для того, аби українські воїни поверталися живими.

"Найкращих вже немає тут. Курка, Історик, Гармаш (Француз), Творець… десятки, сотні наших. Як і багато побратимів, відчуваю провину, що вижив. Перед нашими, які вже Там. Це болить кожного дня. Відчуваю провину, що вже в тилу. А не на позиціях поряд. Тепер єдине, що можу — фігачити і зробити все від себе можливе. Аби страшна ціна, яку заплатили наші найкращі, не була даремною. Аби ті, хто щодня ризикують життям на позиціях і в наступі, були впевнені, заради чого все це", — наголосив депутат.

Роман Лозинський
Скриншот допису

Нагадаємо, 6 вересня в районі села Одрадокам’янка Херсонської області загинув Герой України, розвідник та польовий командир Андрій Орлов з позивним "Сармат". В ГУР розповіли про загиблого воїна та чим він був відомий. 

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