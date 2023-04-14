Секретные документы Пентагона: влияние на Украину и войну

Премьер министр Украины Денис Шмыгаль и Генерал армии США, министр обороны США Остин Ллойд. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

7 апреля стало известно о масштабном "сливе" засекреченных документов Пентагона месячной давности о предстоящем весеннем украинском контрнаступлении, количестве переданной военной техники Украине. А уже в последующие дни в сети оказались сотни американских разведданных по отношению к России, союзникам США, Китая, сценариям окончания войны и т.д. История приобрела мировую огласку.

Новини.LIVE разбирались, как слив засекреченной информации повлияет на Украину и войну против России.

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Первая порция слитых данных Пентагона: о чем она

В первой порции слитых в сеть документах речь шла о войне в Украине, ее предстоящем контрнаступлении, количестве оружия для части готовящихся к наступлению украинских подразделений. Были обнародованы также графики поставок боеприпасов и военной техники, а также количество потерь с обеих сторон Украины и России.

Штаб-квартира Министерства обороны США, Пентагон. Фото: Reuters

При этом украинские потери у американцев завышены в несколько раз против российских — 71 тысяча против 17 тысяч. И это вызвало подозрение — могут ли эти документы быть оригинальными.

"Любая информация в раскрытых документах, указывающая на источники и методы работы разведсообщества США, несет в себе реальный риск исчезновения источников информации и методов ее сбора. И это приведет к плохим результатам на поле боя", — сказал в комментарии CNN конгрессмен Джим Хаймс. Он также является представителем демократов в комитете по разведке Палаты представителей США.

Американцы следят за "всеми" в мире. Реакция Украины

После обнародования первой порции документов появилась вторая — об американской нацбезопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая. На сто страницах расписано, как именно американцы следят за российскими властями, за высшим военным и политическим руководством Украины, ее чиновниками, а также за чиновниками стран-союзников.

Западные СМИ называют утечку одним из самых больших провалов американской разведки с момента публикации секретных документов на сайте WikiLeaks. Поэтому, по данным Politico, в отношениях США с союзниками начался кризис. Другие СМИ добавляют, что данным фактом были неприятно удивлены как западные союзники США, так и украинское руководство. Хотя публично об этом не говорилось.

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: УНИАН

Официально министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что в "слитых" секретных документах Пентагона много информации, не соответствующей действительности. В украинской разведке и Офисе Президента информацию об утечке "секретных данных" назвали фейком.

В Госдепе США добавили, что утечка в сеть секретных документов по Украине никак не влияет на оказание ей помощи в борьбе с вторжением России.

Что о слитых документах говорит Госдеп

Пентагон уже оценивает масштабы утечки секретных документов и изучает, как она влияет на национальную безопасность США, а Министерство юстиции начинает уголовное расследование — кто может стоять за масштабным сливом. Межведомственное расследование возглавляет управление разведки и безопасности Пентагона, но по его завершению могут уйти месяцы.

По данным Bellingcat, документы "слили" еще в январе 2023-го на Discort. И пока ФБР ищет виновного в утечке секретных документов из Пентагона, издания The Washington Post опубликовали собственное расследование. По их информации, человека, который сливал документы, называют OG и он имеет свое сообщество на онлайн-платформе Discord.

Первоочередной его целью было рассказать своим "друзьям" о секретах, которые скрывает правительство от простых людей.

Документами о войне России против Украины OG делился на канале "Медведь против свиньи", при этом он не поддерживает ни одну из стран. Он выступает против действий американского правительства.

По сообщениям участников, из 25 активных членов группы, которые имели доступ к каналу, около половины находились за границей. Те же, кто больше всего интересовался документами, были, по словам члена группы, из "восточного блока и постсоветских стран".

Как масштабный слив документов повлияет на Украину

По мнению украинского военного аналитика Украинского института будущего Ивана Ступака, слив засекреченных данных Пентагона повлияет на международные отношения между США и другими странами. Следовательно, американскому Госдепу сейчас не позавидуешь, ведь перед ними стоит важная задача — восстановить со всеми отношения.

Иван Ступак. Фото: Facebook

А вот в отношении Украины проблем быть не должно, считает эксперт. Причина — помощь американцев в войне против России.

"Если бы это были мирные времена — в Украине тоже бы возмутились таким фактом. Мол, как же так? Но теперь, когда у нас война, все же понимают, насколько сильно нам помогают США — множество денег, техники, дипломатических усилий. Я бы тоже, например, присматривал за соседом, которому бы дал машину, стройматериалы и деньги. Так и американцы, они тоже переживают за свои деньги и инвестиции. И это правильно, потому что такая вещь, как забота за свои ресурсы, что и сделала из США большую страну", — сказал Ступак.

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что утечка секретных документов Пентагона не повлияет на контрнаступление ВСУ. По его словам, украинская сторона должна быть менее "расстроена" возможными последствиями, чем американская, которая показала свою "уязвимость".

Причастны ли к сливу документов Пентагона российские спецслужбы

Эксперт также считает, что слитые в сеть документы Пентагона, скорее всего, оригинальные. И об этом свидетельствует, в том числе, жесткая реакция американцев.

"Они сказали, что будут искать так долго, насколько это возможно и найдут сливателей. Если бы документы были фейковыми — американцы бы так не беспокоились. А сейчас они беспокоятся и в будущем хотят обезопасить себя от таких выбросов", — напомнил Ступак.

По его словам, деятельность российских спецслужб по делу о сливе не усматривается. Мол, у них другие методы работы. Как, например, не публиковать все и сразу, а выбрасывать порциями. К тому же, скорее всего, россияне владели данными из слитых документов еще до, собственно, их слива.

Одна из резиденций президента РФ — Кремль. Фото: Медиа

"У россиян тоже работает политическая и военная разведка, поэтому они могли многое знать и до обнародования документов. Но сейчас они отфотошопили часть уже слитых данных и снова забросили их в сеть, чтобы крутилось дальше", — подытожил эксперт.

13 апреля в четверг днем ФБР объявило об аресте подозреваемого по делу об утечке секретной информации из Пентагона. Им является 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джек Тейшейра.

Он является якобы лидером небольшой игровой онлайн-группы, из-за которой произошла утечка секретных документов американской разведки.