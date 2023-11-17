Самая большая православная церковь Молдавы сохраняет связь с Россией

Верующие во время богослужения в церкви Молдовы. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Самая большая православная церковь Молдовы подтвердила свою связь с российской отеческой церковью, несмотря на несогласие большинства священников. С начала войны эту церковь покинули более 60 священнослужителей и перешли к ее так называемому конкуренту.

Об этом сообщает Reuters.

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Связи молдавской церкви с РФ

Как известно, более 90% молдаван исповедуют православное христианство. Но прихожане разделены между двумя церквями — Молдавской митрополией, подчиненной Российской православной церкви, и Бессарабской митрополией, подчиненной Румынской церкви.

Глава церкви, связанной с РФ, митрополит Владимир пожаловался российскому патриарху Кириллу, что эти связи ухудшают имидж церкви, поскольку люди считают, что руководство поддерживает войну в Украине. Несмотря на это, священники не отказались сотрудничать.

"Духовенство и народ остаются верны Православной Церкви Молдовы и митрополиту Владимиру. Не будет дискуссии о присоединении Молдавской православной церкви к Румынскому патриархату", — сказал епископ Иоанн.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину более 60 священников все же покинули Молдовскую и перешли в Бессарабскую митрополию.

Напомним, недавно президент Молдовы Мая Санду выразила обеспокоенность напряженностью между двумя главными православными церквями страны на фоне российского влияния. Она подчеркнула, что духовные организации должны выбрать европейское направление страны.