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Найбільша православна церква Молдови зберігає зв'язок з Росією

17 листопада 2023 07:28
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Найбільша православна церква Молдови зберігає зв'язок з Росією
Віряни під час богослужіння у церкві Молдови. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Найбільша православна церква Молдови підтвердила свій зв’язок із російською батьківською церквою, попри незгоду більшості священників. З початку війни цю церкву покинули понад 60 священослужителів та перейшли до її так званого конкурента.

Про це повідомляє Reuters.

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Зв'язки молдовської церкви з РФ

Як відомо, понад 90% молдаван сповідують православне християнство. Але парафіяни розділені між двома церквами — Молдовською митрополією, підпорядкованою Російській православній церкві, та Бессарабською митрополією, яка підпорядкована Румунській церкві.

Глава церкви, яка пов'язана з РФ, митрополит Володимир поскаржився російському патріарху Кирилу, що ці зв'язки погіршують імідж церкви, оскільки люди вважають, що керівництво підтримує війну в Україні. Попри це священники не відмовились співпрацювати.

"Духовенство і народ залишаються вірними Православній Церкві Молдови і митрополиту Володимиру. Не буде дискусії про приєднання Молдовської православної церкви до Румунського патріархату", — сказав єпископ Іоанн.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну понад 60 священників все ж покинули Молдовську та перейшли до Бессарабської митрополії. 

Нагадаємо, нещодавно президент Молдови Мая Санду висловила занепокоєння щодо напруженості між двома головними православними церквами країни на тлі російського впливу. Вона наголосила, що духовні організації мають обрати європейський напрямок країни.

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