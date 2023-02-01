НАБУ и САП расследуют попытку завладения имуществом Нацкинематики

НАБУ и САП разоблачили чиновников на попытке завладеть строениями Нацкинематики
НАБУ и САП сообщили подозрение семерым лицам за подозрение в завладении недвижимостью госпредприятия Национальная кинематика Украины. Речь идет о 14 строениях и сооружения на окраине Киева, общей стоимостью почти 42 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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Расследование
Среди подозреваемых:
- заместитель министра культуры Украины (2014-2019 гг.);
- начальник управления Министерства культуры Украины (2017-2020 гг.)
- первый заместитель генерального директора ГП "НКУ" (2016-2019 гг.);
- арбитражный управляющий — управляющий санацией ГП "НКУ" (2019-2020 гг.);
- два организатора преступной схемы — бенефициарные владельцы ряда ООО;
- руководитель ООО — покупатель имущественного комплекса ГП "НКУ".
В материалах следствия говорится, что в течение 2016-2019 годов организаторы преступной схемы разработали план, согласно которому под видом оздоровления (санации*) ГП "НКУ", которое находилось в тяжелом финансовом положении, планировали завладеть имуществом предприятия за бесценок. Для этого они привлекли должностных лиц Минкультуры и ГП "НКУ".
Собранные материалы стали основанием для непризнания и отмены Хозяйственным судом города Киева результатов аукциона по продаже имущества ГП "Национальная кинематека Украины". Законность и обоснованность решения подтвердил Верховный Суд. Так что госпредприятие получило возможность вернуть в собственность незаконно утраченную недвижимость, что и сделало.
Напомним, что решением Кабинета министров 22 января уволен Василий Лозинский с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Национальное антикоррупционное бюро обвиняет чиновника во взяточничестве.