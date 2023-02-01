НАБУ и САП расследуют попытку завладения имуществом Нацкинематики

Сотрудники НАБУ

НАБУ и САП сообщили подозрение семерым лицам за подозрение в завладении недвижимостью госпредприятия Национальная кинематика Украины. Речь идет о 14 строениях и сооружения на окраине Киева, общей стоимостью почти 42 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Расследование

Среди подозреваемых:

заместитель министра культуры Украины (2014-2019 гг.);

начальник управления Министерства культуры Украины (2017-2020 гг.)

первый заместитель генерального директора ГП "НКУ" (2016-2019 гг.);

арбитражный управляющий — управляющий санацией ГП "НКУ" (2019-2020 гг.);

два организатора преступной схемы — бенефициарные владельцы ряда ООО;

руководитель ООО — покупатель имущественного комплекса ГП "НКУ".

В материалах следствия говорится, что в течение 2016-2019 годов организаторы преступной схемы разработали план, согласно которому под видом оздоровления (санации*) ГП "НКУ", которое находилось в тяжелом финансовом положении, планировали завладеть имуществом предприятия за бесценок. Для этого они привлекли должностных лиц Минкультуры и ГП "НКУ".

Собранные материалы стали основанием для непризнания и отмены Хозяйственным судом города Киева результатов аукциона по продаже имущества ГП "Национальная кинематека Украины". Законность и обоснованность решения подтвердил Верховный Суд. Так что госпредприятие получило возможность вернуть в собственность незаконно утраченную недвижимость, что и сделало.

Напомним, что решением Кабинета министров 22 января уволен Василий Лозинский с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Национальное антикоррупционное бюро обвиняет чиновника во взяточничестве.