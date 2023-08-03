НАБУ сообщило подозрение Жеваго по делу экс-главы Верховного суда Украины

Бизнесмен Константин Жеваго. Фото: LIGA.net

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная прокуратура сообщили подозрение главе группы "Финансы и кредит". Он обвиняется в даче взятки главе и судьям Верховного суда Украины.

Об этом сообщает НАБУ.

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В СМИ пишут, что, по всей видимости, речь идет о бизнесмене Константине Жеваго. На данный момент он находится во Франции.

"Поскольку подозреваемый на момент совершения преступления и до настоящего времени находится во Франции, о подозрении ему сообщили в рамках международной правовой помощи", — говорится в сообщении.

Сообщение НАБУ. Фото: скриншот

Дело Константина Жеваго и Всеволода Князева

Следователи НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Верховного суда Всеволоду Князеву и юристу, выступавшему в роли посредника. В 2002 году украинский предприниматель Константин Жеваго стал владельцем 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного завода, купив их у четырех корпораций. Однако через 18 лет бывшие владельцы акций попытались оспорить эту сделку в суде, стремясь аннулировать соглашение о переходе акций и вернуть их обратно. Первоначальный судебный вердикт был в пользу Жеваго.

Тем не менее в 2022 году решение было пересмотрено Апелляционным судом, который признал сделку недействительной. Возникла угроза утраты акций, и в связи с этим в марте 2023 года бизнесмен связался с юристом из одного из крупных адвокатских бюро столицы, имевшим контакты с судейским составом Верховного суда. За два месяца, март и апрель 2023 года, Жеваго перевел адвокату 2,7 млн долларов, из которых 1,8 млн предназначались для судей Верховного суда, а оставшаяся сумма была "оплатой" за услуги посредника.

Напомним, ранее сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины инициировали арест вертолета, владельцем которого является экс-нардеп, акционер банка "Финансы и Кредит" Константин Жеваго. Решение суда было принято на основании доказательств, собранных следователями ГБР.

Также мы сообщали, что на Кипре правоохранители задержали сообщника олигарха Константина Жеваго. Его подозревают в отмывании более 100 млн долларов США.