НАБУ повідомило підозру Жеваго у справі ексголови Верховного суду України

Бізнесмен Костянтин Жеваго. Фото: LIGA.net

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована прокуратура повідомила підозру голові групи "Фінанси та кредит". Він звинувачується у наданні хабаря голові та суддям Верховного суду України.

Про це повідомляє НАБУ.

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У ЗМІ пишуть, що, очевидно, йдеться про бізнесмена Костянтина Жеваго. На цей час він перебуває у Франції.

"Оскільки підозрюваний на момент скоєння злочину і дотепер перебуває у Франції, про підозру йому повідомили в рамках міжнародної правової допомоги", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення НАБУ. Фото: скриншот

Справа Костянтина Жеваго та Всеволода Князєва

Слідчі НАБУ та САП повідомили про підозру ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву та юристу, який виступав у ролі посередника. 2002 року український підприємець Костянтин Жеваго став власником 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального заводу, купивши їх у чотирьох корпорацій. Однак через 18 років колишні власники акцій спробували оскаржити цю угоду в суді, прагнучи анулювати угоду про перехід акцій та повернути їх назад. Початковий судовий вердикт був на користь Жеваго.

Проте у 2022 році рішення було переглянуто Апеляційним судом, який визнав правочин недійсним. Виникла загроза втрати акцій, і у зв'язку з цим у березні 2023 року бізнесмен зв'язався з юристом з одного з великих адвокатських бюро столиці, який мав контакти із суддівським складом Верховного суду. За два місяці, березень і квітень 2023 року, Жеваго переказав адвокату 2,7 млн доларів, з яких 1,8 млн призначалися для суддів Верховного суду, а сума, що залишилася, була "оплатою" за послуги посередника.

Нагадаємо, раніше співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) України ініціювали арешт вертольота, власником якого є екснардеп, акціонер банку "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго. Рішення суду було ухвалено на підставі доказів, зібраних слідчими ДБР.

Також ми повідомляли, що на Кіпрі правоохоронці затримали спільника олігарха Костянтина Жеваго. Його підозрюють у відмиванні понад 100 млн доларів США.