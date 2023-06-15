НАБУ объявило в розыск экс-депутата Королевскую
Экс-депутатку от пророссийской партии "ОПЗЖ" объявили в розыск. Ее подозревают в недостоверном декларировании на 4,3 млн. грн.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Розыск экс-депутатки ОПЗЖ
По данным следствия, Королевская не задекларировала два земельных участка в Киевской области совокупной площадью более 0,8 га.
Также она скрыла информацию о своем имуществе в РФ. Отмечается, что там находится жилой дом площадью 120 квадратов и земельный участок площадью 1,13 га.
"Поскольку местонахождение Королевской не установлено, поэтому подозрение сообщили заочно, а впоследствии ее объявили в розыск. Датой ее исчезновения на сайте МВД указано 22 февраля 2023 года", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об объявлении в международный розыск депутата Киевского горсовета. Его обвиняют в получении 1,39 млн. грн. неправомерной выгоды.
Детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили преступную схему в компании "Укрспирт". Там на подставных тендерах закупали топливо по завышенным ценам.