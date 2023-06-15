НАБУ объявило в розыск экс-депутата Королевскую

Эксдепутат от "ОПЗЖ" Наталья Королевская.

Экс-депутатку от пророссийской партии "ОПЗЖ" объявили в розыск. Ее подозревают в недостоверном декларировании на 4,3 млн. грн.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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По данным следствия, Королевская не задекларировала два земельных участка в Киевской области совокупной площадью более 0,8 га.

Также она скрыла информацию о своем имуществе в РФ. Отмечается, что там находится жилой дом площадью 120 квадратов и земельный участок площадью 1,13 га.

"Поскольку местонахождение Королевской не установлено, поэтому подозрение сообщили заочно, а впоследствии ее объявили в розыск. Датой ее исчезновения на сайте МВД указано 22 февраля 2023 года", — говорится в сообщении.

Бывшую депутатку Наталию Королевскую объявили в розыск. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об объявлении в международный розыск депутата Киевского горсовета. Его обвиняют в получении 1,39 млн. грн. неправомерной выгоды.

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