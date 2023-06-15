Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow НАБУ объявило в розыск экс-депутата Королевскую arrow

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Королевскую

15 июня 2023 15:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
НАБУ объявило в розыск экс-депутата Королевскую
Эксдепутат от "ОПЗЖ" Наталья Королевская.
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Экс-депутатку от пророссийской партии "ОПЗЖ" объявили в розыск. Ее подозревают в недостоверном декларировании на 4,3 млн. грн.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Читайте также:

Розыск экс-депутатки ОПЗЖ

По данным следствия, Королевская не задекларировала два земельных участка в Киевской области совокупной площадью более 0,8 га.

Также она скрыла информацию о своем имуществе в РФ. Отмечается, что там находится жилой дом площадью 120 квадратов и земельный участок площадью 1,13 га.

"Поскольку местонахождение Королевской не установлено, поэтому подозрение сообщили заочно, а впоследствии ее объявили в розыск. Датой ее исчезновения на сайте МВД указано 22 февраля 2023 года", — говорится в сообщении.

 

Бывшую депутатку Наталию Королевскую объявили в розыск. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об объявлении в международный розыск депутата Киевского горсовета. Его обвиняют в получении 1,39 млн. грн. неправомерной выгоды.

Детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили преступную схему в компании "Укрспирт". Там на подставных тендерах закупали топливо по завышенным ценам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас